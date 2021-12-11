Kızartma tavasına maydanoz koyarsanız...

Kızartmaya hepimiz bayılıyoruz. Et, tavuk, balık, köfte, patates, patlıcan, kabak, biber... Ne bulsak kızartıyor ve bayılarak tüketiyoruz. Ancak eve sinen kızartma kokusu çok rahatsız edici olabiliyor. Peki kızartma kokusunun çözümü maydanozda desek? Detaylar haberimizde...

Et, tavuk, balık, köfte, patates, patlıcan, kabak, biber... Hepsi de kızartılınca çıtır çıtır ve çok lezzetli oluyor. Küçük büyük demeden hepimiz kızartmaya bayılıyoruz. Her öğün olsa kimse hayır demez! Fakat kızartmanın eve sinen kokusu maalesef hepimizi rahatsız ediyor. Fakat bu kokuyu önlemenin kolay bir yolu da var.

Kızartma kokusu nasıl engellenir?

Kızartma yaptığınız tavanın içerisine saplarını koparmadan bir tutam maydanoz koyarsanız kızartma kokusunun önüne geçebilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Maydanozların asla saplarını koparıp tavaya koymayın. Saplarıyla büyük dallar halinde koymanız gerekir. Maydanozların kokusu kızartmaya sinmeyecek fakat eve kızartma kokusunun yayılmasını önleyecektir.

Kızartma kokusunu önlemenin başka bir yolu var mı?

Evinize kızartma kokusu sinerse bir paket toz vanilyayı tavada hiçbir şey ilave etmeden kavurun. Vanilyanın güzel kokusu bütün evinizi saracak ve kızartma kokusunu bastıracaktır.

Kızartma aşamasında eve koku sinmesinin önüne geçmek için ağzı geniş bir tencerenin içerisinde bir bardak su, yarım çay bardağı sirke ve yarım limon suyunu kaynatın. Bu uygulamayı kızartma yaptıktan sonra da yapabilirsiniz.

İki bardak suyu tencereye koyun ve kaynatın, daha sonra altını kapatın. Ardından içerisine bir limon ve bir iki tane çubuk tarçın ilave edin. Bu karışımı tencereye kapak kapatmadan, ağzı açık bir şekilde bekletin. Kızartma kokuları bu sayede yok olacaktır. Aynı zamanda bu karışımın içerisine elma dilimleri ve karanfil de eklerseniz eviniz mis gibi kokacaktır.

Kızartma yaparken ocağın hemen yanına birkaç tane mum koyun ve yakın. Mumlar kokuların ortadan kaybolmasını sağlayacaktır. Kızartma işlemi bittikten sonra mumları söndürmeyin, yanmaya devam etsin. Yaklaşık yirmi dakika sonra kızartma kokusu hemen hemen yok olmuş olacaktır.

Kızartma yaptığınız tavanın içerisine bir iki dilim yeşil elma dilimleri koyarsanız da kızartma kokusunun önüne geçebilirsiniz. Tavaya attığınız yeşil elma sayesinde eve kötü koku yayılmayacaktır. Ancak yeşil elmanın yanmamasına dikkat etmeli, yanmaya başlarsa yağdan alıp yenisini koymalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.