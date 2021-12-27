Kızartma tavasına ekmek içi atarsanız...

Kızartmaya hepimiz bayılıyoruz. Et, tavuk, balık, köfte, patates, patlıcan, kabak, biber... Ne bulsak kızartıyor ve bayılarak tüketiyoruz. Ancak kızartma yaparken etrafa sıçrayan yağlar yüzünden hem mutfağımız mahvoluyor hem de yaralanabiliyoruz. Bu durumun önüne geçmek ise gerçekten çok basit. Gelin birlikte öğrenelim...



Et, tavuk, balık, köfte, patates, patlıcan, kabak, biber... Hepsi de kızartılınca çıtır çıtır ve çok leziz oluyor. Küçük büyük demeden hepimiz kızartmayı çok seviyoruz. Her öğün kızartma olsa kimse hayır demez, eminiz! Ancak kızartma yaparken etrafa sıçrayan yağlar yüzünden elimiz, kolumuz, yüzümüz yaralanıyor ve mutfağımız da yağ içinde kalıyor.

Yağın sıçramasına nasıl engel oluruz?

Kızartma yaparken yağı çok iyi bir şekilde ısıtmamız gerekiyor. Fakat yağın ısısı yükseldikçe etrafa yağ sıçratma ihtimali artıyor. Bu durumun önüne geçmek için tavanın içerisine biraz ekmek içi eklemeniz gerekiyor. Ekmeğin iç kısmından küçük birkaç parça koparın ve kızartma yağına atın. Ekmek tavanın içerisinde bulunan suyu emer ve yağların sıçramasının önüne geçer.

Kızartma kokusu nasıl engellenir?

Kızartma yaptığınız tavanın içerisine saplarını koparmadan bir tutam maydanoz koyarsanız kızartma kokusunu önleyebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Maydanozların saplarını koparıp tavaya koymamanız gerekiyor. Saplarıyla büyük dallar halinde koymalısınız. Maydanozların kokusu kızartmaya sinmeyecek ancak eve kızartma kokusunun yayılmasını önleyecektir.

Evinize kızartma kokusu sinerse bir paket toz vanilyayı tavada hiçbir şey ilave etmeden kavurun. Vanilyanın güzel kokusu bütün evinizi saracak ve kızartma kokusunu bastıracaktır.

Kızartma aşamasında eve koku sinmesinin önüne geçmek için ağzı geniş bir tencerenin içerisinde bir bardak su, yarım çay bardağı sirke ve yarım limon suyunu kaynatın. Bunu kızartma yaptıktan sonra da uygulayabilirsiniz.

İki bardak suyu bir tencerenin içerisine koyun ve kaynatın, ardından altını kapatın. İçerisine bir limon ve bir iki tane çubuk tarçın ilave edin. Bu karışımı tencereye kapak kapatmadan, ağzı açık bir şekilde bekletin. Kızartma kokuları bu karışım sayesinde ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda bu karışımın içerisine elma dilimleri ve karanfil de eklerseniz eviniz mis gibi kokacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.