Kız Kulesi ne zaman açılacak? Kız Kulesi restorasyonu ne zaman bitecek? Kız Kulesi tadilatı ne oldu?

Kız Kulesi ne zaman açılacak? Tarihi yapı Kız Kulesi'nin brandalarla kapatılması, gündemde çok konuşuldu. Özellikle çalışmaların uzaması, vatandalar tarafından çok araştırıldı. Peki Kız Kulesi restorasyonu ne zaman bitecek? Kız Kulesi tadilatı ne oldu? İşte detaylar...

Tarihi yapı Kız Kulesi'nin brandalarla kapatılması, gündemde çok konuşuldu. Özellikle çalışmaların uzaması, vatandalar tarafından çok araştırıldı. Peki Kız Kulesi restorasyonu ne zaman bitecek? Kız Kulesi tadilatı ne oldu? İşte detaylar...

Kız Kulesi ne zaman açılacak?

Kız Kulesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kız Kulesi çalışmalaları için açıklama yayımladı. Merak edilen konulara değinildi. Kız Kulesi'ndeki çalışmaların 2023 yılının ilk aylarında bitmesi ve bahar aylarında da ziyarete açılması bekleniyor.

Kız Kulesi tadilatı ne oldu?

Kız Kulesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 'Kamuoyuna Duyuru' başlıklı açıklamada, restorasyon süreci hakkında bilgi verildi. Bakanlık zaman zaman düşen yıldırımların direğe zarar vererek çatlaklar oluşturduğunu ve paratoner takılacağını not ederek;

"İstanbul'un en önemli simgelerinden olan bu güzide anıt eserde paratoner bulunmadığı ve zaman zaman düşen yıldırımların direğe zarar vererek ciddi çatlaklar oluşturduğu çalışmalarımızda görülmüştür. Bu durum için tüm önlemler alınacaktır" açıklamasını yayımladı.

Kız Kulesi restorasyonu ne zaman bitecek?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre Kız Kulesi'nin açılış tarihi olarak 2023 yılı gösterildi.