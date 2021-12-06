Kıymaya kabartma tozu eklerseniz...

Büyük küçük demeden herkes köfte yemeye bayılıyor. Köfte restoranlarda tüketildiği gibi evde de kolaylıkla hazırlanabiliyor. Fakat evde köfte hazırlarken ve pişirirken bazı hatalar yaparak onun lezzetli olmasına mani olabiliyoruz. Peki köfte yaparken hangi hatalara düşüyoruz? Sizler için araştırdık...



Köfteyi hepimiz çok seviyoruz. Hatta yemek seçen çocuklar için bile köfte deyince akan sular duruyor. Fakat köfte pişirirken birçok hataya imza atıp onun lezzetini kaybetmesine neden oluyoruz. Gelin köfte hazırlarken ve pişirirken çok sık düştüğümüz hataları öğrenelim ve bir daha tekrarlamayalım...

Köfte hazırlarken ve pişirirken hangi noktalara dikkat etmek gerekir?

Köftelerin içerisine yumuşak olmaları için ekmek katıyoruz. Fakat köfte harcına ekmeği kabuğuyla birlikte koyarsanız köfteniz yumuşak değil sert olacaktır. Bu yüzden ekmeği dış kabuğuyla birlikte değil, yalnızca içini kullanmalısınız. Ayrıca köfte harcında ekmek yerine galeta unu da kullanabilirsiniz.

Köfte, elle yoğrularak hazırlanan bir yemektir. Onu elinizle değil de metal araçlarla yoğurmaya kalkarsanız metal tadı köftenize sirayet edecektir. İlla da ellerimi kullanmayacağım derseniz tahta kaşıkla karıştırmayı tercih edin.

Köfteye lezzet katan malzemelerden biri de soğandır. Fakat soğanı doğrayarak içerisine eklemek hata olacaktır. Köftenin içerisine girecek olan soğan rendelenmeli ki pişmiş köfteyi yerken ağzınıza soğan parçaları gelmesin. Diğer önemli nokta ise soğanın suyunu sıkarak köftenin içerisine eklemektir. Aksi taktirde köfte sulu olacaktır.

Marketten veya kasaptan köfte için kıyma alırken döş etini iki defa makineden çekmelerini talep edin. Hatta satın aldığınız kıyma ağırlığının %20'si oranında kavram yağı da alıp onu da iki kez çektirirseniz köfteniz daha lezzetli olacaktır.

Fırında pişecek köfte ve tavada pişecek köfte farklı şekilde hazırlanmalıdır. Tavada köfte kızartacaksanız yağsız et seçmelisiniz. Fırında köfte için ise yarım yağlı kıyma çektirmeye özen göstermelisiniz. Tavada kızartılacak köftelerin malzemeleri fırındakine nazaran daha tok olmalıdır. Aksi taktirde tavada pişerken dağılacaktır. Köftelerin tok olması ve pişerken biraz olsun kabarması için harca az miktarda kabartma tozu ilave edebilirsiniz.

Köfteleri pişirirken dışının kabuk bağlaması için öncelikle yüksek ateşte ters yüz etmek doğru bir tercihtir. Sonrasında ise ateşin altını kısmak gerekir. Yüksek ateşte pişen köftelerin dışının daha çabuk pişeceğini, içlerinin ise çiğ kalacağını unutmamalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.