Kıyma dizisi nerede çekiliyor? Kıyma dizisi oyuncuları kimlerdir?

BluTV platformunda yayın hayatına başlayan Kıyma dizisi merak uyandırmaya devam ediyor. Dizide Sokağın Çocukları ve Sıfır Bir Adana dizisinde rol alan oyuncular rol alıyor. 24 Mayıs'ta ekrana gelen dizi seyircinin ilgi odağında. İşte kıyma serisi hakkında yapılan araştırmalar...

BluTV platformunun yeni gözdesi kıyma, geçtiğimiz günlerde yayına başladı. Daha önce ekranlarda gördüğümüz yüzlerin yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu gibi pek çok soru merak edilirken biz de sizler için konuyu araştırdık. İşte kıyma serisi hakkında yapılan araştırmalar...

Kıyma dizisinin konusu nedir?

Adana'dan büyük umutlarla İstanbul'a gelen üç arkadaşın hikayesi ekrana geliyor. Üç arkadaş her şeyden yeni bir sayfa açmak ister ama beladan kurtulamazlar. Aksiyon, macera ve polis konularını işleyen dizi, izleyenlere heyecanlı anlar yaşatacak.

Kıyma oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin oyuncu kadrosunda daha önceden Sokağın Çocukları ve Sıfır Bir Adana dizisinde yer alan isimler bulunuyor. Dizide Emrullah Sürmeli (Baran),Cengizhan Yurdutek (Poyraz),Mustafa Yılmaz (Reşat),İrfan Ballı (Tufan),Ömer Varol (Kado) ve Salih İnci (Ömer) gibi isimler yer almaktadır.

Kıyma dizininin çekimleri nerede yapılıyor?

Dizi çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır.