Kıyır kıyır kurabiyeler hazırlamak için...

Portakallısı, limonlusu, çikolatalı... Bir bardak çay veya sütün yanına kurabiye yemeye hepimiz bayılırız. Kurabiye hazırlamak aslında çok kolaydır. Birçoğumuz yemek yapmaya kurabiye yaparak başlamışızdır. Ancak bazen kurabiyelerimiz istediğimiz gibi kıyır kıyır olmuyor. Peki kurabiyenin ağızda dağılması için ne yapmak gerekiyor? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Çeşit çeşit kurabiye tarifi var. Portakallı, limonlu, çikolatalı, sade... Çayın ve sütün en güzel eşlikçilerinden biri de kurabiyedir. Kurabiyeler tereyağı, un, şeker kullanılarak hazırlanır. Oldukça kolaydır kolay olmasına ama fakat kıyır kıyır, ağızda dağılan kurabiyeler hazırlamak özen ister.

Güzel ve lezzetli bir kurabiye hazırlamak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Ağızda dağılan, kıyır kıyır bir dokuya sahip kurabiye yapmak istiyorsanız kurabiyenin içerisine girecek bütün malzemelerin oda ısısında olmasına özen göstermeniz gerekiyor.

Kurabiye hamuru hazırlarken içerisinde kullanılan tereyağının, aksi söylenmediği sürece oda sıcaklığında olması gerekir. Fakat un, yumurta, şeker, vanilya, kabartma tozu, süt veya kullanmak istediğiniz diğer malzemeler de oda sıcaklığında olmalıdır. Bu yüzden kurabiye yapmadan yarım saat önce malzemeleri tezgahın üzerine koyup oda ısısına gelmelerini beklemelisiniz.

Kurabiyenin lezzeti içerisinde kullanılan yağa bağlıdır. Tereyağı kurabiyenin lezzetli olmasını, ağızda dağılmasını ve malzemelerin birbirine tutunmasını sağlar. Kurabiyenin içerisine ilave edeceğiniz tereyağı kaliteli ve taze olmalıdır.

Margarin kullanılarak da tereyağı hazırlanabilir. Margarin hamurun daha dayanıklı olmasını sağlar. Daha hafif bir kurabiye istiyorsanız sıvı yağ kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

Tatlı kurabiye yapılırken toz şeker, esmer şeker ve pudra şekeri kullanılabilir. Pudra şekeri kurabiyenin ağızda dağılmasını sağlar. Esmer şekerle hazırlanan kurabiyeler daha yoğun bir kıvama sahip olmalıdır. Toz şeker ise kurabiyenin çıtır olmasını sağlar.

Yabancı tariflerde custard sugar olarak geçen şeker çok lezzetli kurabiyeler hazırlamanızı sağlar. Bu şeker toz şekerin öğütülmüş halidir. Pudra şekerinden biraz daha kalındır.

Un yerine nişasta kullanmak kurabiyenizin daha ağızda dağılan bir kıvam almasını sağlar. Kabartma tozu yerine karbonat kullanmak ise kurabiyenin daha yumuşak olmasına yardımcı olur. Bu yüzden iki malzemeyi de karıştırarak kullanmanızda fayda olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.