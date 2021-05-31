DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

2021 KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman? KPSS Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayacak?
2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman yapılacak? ÖABT hangi gün yapılacak?
Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 128 can kaybı
İngiltere'de aşı sertifikası uygulamasından vazgeçildiği iddiası
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak
Myanmar'da Müslümanlar çok etnikli danışma komitesi oluşturdu
MB: Vatandaşlar kripto paralar konusunda dikkatli olmalı
Bakan Koca'dan 'normalleşme' paylaşımı
Gözler bugün Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Katar’dan Suriye’yle ilişkileri normalleştirmeye ret
Halk protestoların bitmesi için sokaklara döküldü
Darbecilerin katlettiği sivillerin sayısı 840'a yükseldi
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Nijerya'da 100'den fazla öğrenci kaçırıldı
'Koronavirüs Çin'deki bir laboratuvarda üretildi' iddiası

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde 19 personel alımı yapacak.

ABONE OL

Google News - Timeturk
31.05.2021 09:12:26
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde 19 personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak.

Sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Asıl ve yedek aday listeleri, kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş