Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde 19 personel alımı yapacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde 19 personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak.

Sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Asıl ve yedek aday listeleri, kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.