Kıyafetlerin renginin solmaması için...

Sevdiğimiz kıyafetleri çok sık giyeriz. Bu yüzden de yıkana yıkana ilk günkü renklerini kaybederler. Kıyafetlerinizin renginin solmasını önlemek ve eskisi gibi canlı renklere sahip olmalarını sağlamak için yapmanız gerekenleri araştırdık...



Mağazadan görüp beğenip belki de çok para harcayarak satın aldığımız kıyafetleri üstümüzden hiç çıkarmak istemeyiz. Bu yüzden sık sık kirlenir ve yıkanırlar. Bu yüzden de ilk günkü canlı renklerini kaybederler. Bu durumun önüne geçmek için bazı işlemler uygulanabilir.

Kıyafetleri sirkeyle yıkamak renklerini korur mu?

Kıyafetlerinizin renginin solmasını sirke sayesinde önleyebilirsiniz. Kot pantolonların rengi açıldığında yıkadıktan sonra durulama işlemine geçin. Durulama için bir bardak beyaz sirke ilave edin ve güzel bir şekilde durulama işlemini yapın. Bu sayede eski canlı renklere kabuşabilirler. Eğer kot pantolonlarınızı sık sık yıkıyor ve bu yüzden renginin solacağından endişeleniyorsanız onları makineye atmak yerine elinizde yıkayabilirsiniz. Bu sayede renkleri solmayacaktır. Eğer elde yıkamak istemiyorsanız makineye atarken pantolonu ters çevirin ve bu şekilde yıkayın. Bu sayede pantolonunuzun uzun süre rengini koruyabilirsiniz.

Kıyafetleri karbonatla yıkamak renklerini korur mu?

Karbonat ev temizliği için çok etkili ve doğal bir üründür. Onu temizlik için sık sık kullanırız. Karbonatı aynı zamanda kıyafetlerinizin rengini korumak için de kullanabilirsiniz. Bu sayede lekelerden de arınmalarını sağlayabilirsiniz. Karbonat, kokuları maskeler ve kıyafetlerinizin daha yumuşak ve parlak görünmelerini sağlar. Özellikle hassas cilde ve alerjilere sahip olanlar için karbonat kullanımı doğru bir davranış olacaktır.

Kıyafetler karabiberle yıkanırsa...

Renkli kıyafetlerinizi yıkarken bir çay kaşığı karabiberi çamaşır makinesinin içerisine atın ve makinenizi en düşük derecede çalıştırın. Karabiber, aşındırıcı görevi görerek kıyafetlerinizin rengini korumaya yardımcı olur.

Beyaz kıyafetlerin rengini koruması için...

Bir çay bardağı beyaz sirkeyi çamaşır makinenizin yumuşatıcı kısmına koyarsanız kıyafetlerinizin çok daha beyaz olmalarını sağlarsınız ve sararmaların önüne geçersiniz.

Renkli kıyafetlerin rengini korumak için...

Renkli kıyafetlerinizi yıkarken makine durulama evresindeyken bir çay bardağı tuz atın. Tuz renklerini korumaya yardımcı olacaktır. Bu sayede kıyafetleriniz her zaman ilk günkü gibi canlı bir renge sahip olacaklardır.





Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.