Kıyafetlerdeki yemek lekelerini çıkarmak için...

Gün içerisinde yemek yerken bazen bir aksilik sonucu yemeğimizi üzerimize dökebiliyor ve en sevdiğimiz kıyafetlerimizin lekelenmesine sebep olabiliyoruz. Peki kıyafetlerde oluşan yemek lekeleri nasıl çıkar? Sizin için bu sorunun cevabını araştırdık...



Gün içerisinde hızlı hızlı bir şeyler atıştırmak zorunda kalıyoruz. Bazen bir sakarlık yapıyor yemeğimizi üzerimize döküyoruz. Çok sevdiğimiz kıyafetler yemek lekeleri yüzünden giyilemez hale gelebiliyor. Fakat bu lekeleri çıkarmanın bir yolu var.

Yağlı yiyeceklerin lekeleri nasıl çıkar?

Bol yağlı yemekler hepimizin iştahını kabartıyor. Bol yağlı bir iskender, patates kızartması, hamburger, sosisli... Bu yemekleri yerken üzerinize damlarsa elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Yağın kumaşın derinlerine işlemesini önlemek için kaliteli bir deterjan veya sabun kullanarak lekeli bölgeyi hızlı bir şekilde temizlemeniz gerekir. Eğer böyle bir uygulama yapmaya müsait bir ortamda değilseniz kağıt havlu veya peçeteyle yağın emilmesini sağlayabilirsiniz. Fakat çok fazla bastırmamaya dikkat etmeniz gerekir. Aksi taktirde yağ kıyafetin derinlerine işlenecek ve çıkması daha da zorlaşacaktır.

Proteinli yiyeceklerin lekeleri nasıl çıkar?

Yumurta, süt, yoğurt, et gibi protein deposu besinleri tüketirken üzerinizi lekelerseniz asla sıcak su, deterjan veya çamaşır suyuna başvurmamalısınız. Aksi taktirde lekeler çıkmayacak ve kalıcı hale gelecektir. Peki ne yapacağız? Öncelikle bol soğuk su ile lekeli bölgeyi yıkayın. Daha sonra bir miktar deterjan ile hafifçe ovun ve kıyafeti vakit kaybetmeden çamaşır makinesine atın. Protein bazlı lekelerde piyasalarda satılan leke çıkarıcıları kullanmanız da lekenin çıkmasına yardımcı olacaktır.

Renkli yiyeceklerin lekeleri nasıl çıkar?

Çilek, böğürtlen, karadut gibi meyveleri yerken elimizde bile iz kalır. Bu tarz yiyecekler kıyafetimizde lekeye neden olursa hidrojen peroksit içeren temizlik ürünleri veya çamaşır suyu kullanarak lekelerin üstesinden gelebilirsiniz. Kıyafetinizin makineye atıp yıkamadan önce lekeli bölgedeki partikülleri çamaşır suyu içerikli bir temizlik malzemesi ile hafifçe ovalarsanız leke kolay bir şekilde çıkacaktır. Fakat çamaşır suyunu renkli veya siyah çamaşırlarda değil beyaz çamaşırlarda kullanmalısınız. Çünkü çamaşır suyu kıyafetlerinizi kullanılamaz hale getirebilir. Renkli veya siyah kıyafetleriniz için leke çıkarıcılara başvurabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.