Kıyafetinizi sütün içerisinde bekletirseniz...

Gün içerisinde bazen bir aksilik sonucu en sevdiğimiz kıyafetlerimizin lekelenmesine neden olabiliyoruz. Peki kıyafetlerde oluşan lekeler nasıl çıkar? Sizin için bu sorunun cevabını araştırdık...



Gün içerisinde hızlı hızlı bir şeyler atıştırmak zorunda kalıyoruz. Bazen bir sakarlık yapıyor yemeğimizi üzerimize döküyoruz, bazen mürekkep damlatabiliyor, bazen de sadece terleyerek kıyafeti sarartabiliyoruz... Çok sevdiğimiz kıyafetler üzerindeki lekeler yüzünden giyilemez hale gelebiliyor. Fakat bu lekeleri çıkarmanın bir yolu var.

Kıyafetlerdeki lekeleri çıkarmanın yolları

Süt yöntemi - Kulağa ilginç geliyor fakat çikolata ve mürekkep lekeleri için süt çok etkili bir yöntemdir. Kıyafetinizi sütün içerisine batırın ve bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Ertesi gün kıyafetinizi sütün içerisinden çıkarıp çamaşır makinesine atın ve her zamanki gibi yıkayın. Lekelerin kolay bir şekilde çıktığını göreceksiniz.

Yapay tatlandırıcı yöntemi - Yapay tatlandırıcılar, yağ lekeleriyle mücadelede çok etkilidir. Kıyafetinizde yağ lekesi oluşur oluşmaz üzerine toz halindeki yapay tatlandırıcıyı dökün ve tüm lekeli bölgeye güzel bir şekilde yayın. Kısa bir süre bekletip daha sonra çamaşır makinesine atın. Tatlandırıcının ve deterjanın etkisi bir araya gelince yağ lekesi kıyafetinizden çıkacaktır.

Tuz yöntemi - Eğer yağ lekesi gibi kumaşın hızlı bir şekilde içerisine işleneceği lekeler söz konusuysa, leke oluşur oluşmaz üzerine tuz döküp lekenin kıyafete nüfuz etmesinin önüne geçebilirsiniz. Kan ve ter lekesi gibi zorlu lekeler için de tuz yöntemini kullanabilirsiniz. Soğuk suyun içerisine bol miktarda tuz ekleyip güzelce karıştırın. Daha sonra lekeli kıyafetlerinizi bu suyun içerisinde iki saat bekletin ve çamaşır makinesinde yıkayın.

Soda yöntemi - Soda çay ve kahve lekeleri konusunda etkilidir. Lekenin üzerine bol miktarda soda dökün ve bir süre bekletin. Daha sonra temiz bir beze bir miktar soda döküp lekeli bölgeyi ovalayın. Daha sonra makinede her zamanki gibi kıyafetinizi yıkayın.

Beyaz sirke yöntemi - Kıyafetlerin üzerindeki lekeleri beyaz sirkeyle çıkarmak için oda sıcaklığındaki suyun içerisine bir miktar beyaz sirke koyun ve lekeli bölgeyi bu karışımda en az yarım saat bekletin. Daha sonra çamaşır makinesinde kıyafetinizi yıkayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.