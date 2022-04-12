Kıvanç Tatlıtuğ hakkında itirafta bulunan Songül Öden kimdir? Songül Öden evli mi, ne zaman evlendi, çocuğu var mı?

Bir zamanlar Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alan Söngül Öden'de Kıvanç Tatlıtuğ itirafı geldi. O dönemlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un Karşısına bunu mu koymuşlar? yakıştırmaları ile bilinen Songül Öden kimdir? Songül Öden evli mi, ne zaman evlendi, çocuğu var mı? İşte detaylar...

Bir zamanlar Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alan Söngül Öden'de Kıvanç Tatlıtuğ itirafı geldi. O dönemlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un Karşısına bunu mu koymuşlar? yakıştırmaları ile bilinen Songül Öden kimdir? Songül Öden evli mi, ne zaman evlendi, çocuğu var mı? İşte detaylar...

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden, 17 Şubat 1979 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gözlerini açtı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü kazanan Öden, Oyunculuk anasanat dalından mezun oldu. Aynı zamanda bu dönemde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ise yarı zamanlı şan eğitimi aldı. Devlet Tiyatroları'nda bir dönem görev alan Songül Öden, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda (1 yıl), Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda (3.5 yıl) ve özel tiyatrolarda görev yaptı.

İlk oyunculuk basamağını 2001 yılında 'Vasiyet' dizisi ile atan ünlü oyuncu, Havada Bulut, Gümüş, Vazgeç Gönlüm, Mükemmel Çift, Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı dizilerinde rol aldı. 2002 yılında dünya evine giren Öden, tiyatro oyuncusu Canberk Uçucu ile evlendi. Yaklaşık olarak 9 yıl evli kalan çift daha sonrasında boşandılar.

2020 tarihinde yeni aşk ile tanışan Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile evlendi.

Kişisel sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile etkileşimde bulunan ünlü oyuncu Instagram'da @sngloden kullanıcı adıyla yer almaktadır.

SONGÜL ÖDEN KIVANÇ TATLITUĞ HAKKINDA NE DEDİ?

Öden, "Dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum tabii. 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum. Yeni mezun olmuştum, küçüğüm haliyle. İnsanlar da çok acımasız" ifadelerini kullandı. .