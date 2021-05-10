Kısmi açılma nedir? Kısmi açıklamada yüz yüze eğitim başladı mı?

Tam kapanmanın bittiği 17 Mayıs'tan sonra nasıl bir yol izleneceği merak ediliyordu. Kabine Toplantısı sonrasında 17 Mayıs'tan sonraki süreç ile ilgili yeni kararlar alınacak. Tam kapanma sonrası kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması gündemde. Yani tam kapanma sonrası kısmi açılma kararı gelebilir. Peki kısmi açılma nedir? Kısmi açılmada yüz yüze eğitim başladı mı? Kısmi açılmada (kısmi kapanma) marketler açık mı? Kısmi açılmada seyahat yasağı kalktı mı? Kısmi kapanma ile sokağa çıkma yasağı devam eder mi? Bu soruların yanıtı Kabine Toplantısı sonrası belli olacak.

Tam kapanmanın bittiği 17 Mayıs'tan sonra nasıl bir yol izleneceği merak ediliyordu. Kabine Toplantısı sonrasında 17 Mayıs'tan sonraki süreç ile ilgili yeni kararlar alınacak. Tam kapanma sonrası kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması gündemde. Yani tam kapanma sonrası kısmi açılma kararı gelebilir. Peki kısmi açılma nedir? Kısmi açılmada yüz yüze eğitim başladı mı? Kısmi açılmada (kısmi kapanma) marketler açık mı? Kısmi açılmada seyahat yasağı kalktı mı? Kısmi kapanma ile sokağa çıkma yasağı devam eder mi?

Kısmi kapanma kararından sonra ülke genelinde tam kapanmaya gidilmişti. 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında tüm ülkede tam kapanma kuralları uygulandı. Ancak 17 Mayıs'tan sonra yaşanacak süreç ile ilgili vatandaşların kafasında soru işaretleri oluştu. Tam kapanmanın uzatılabileceğini düşünenler bir yana, tam kapanmanın kademeli olarak açılacağını (kısmi açılma) iddia edenler de var. Peki kısmi açılma nedir? Kademeli açılma nedir? Kısmi açıklamada yüz yüze eğitim başladı mı? Tüm bu soruların yanıtı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yağacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ile yanıt bulacak.

KISMİ AÇILMA NEDİR?

Kısmi açılma nedir sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Kısmi açılma (kısmi kapanma) tam kapanmanın açılım yönünde esnetilmiş halidir. Kısmi açılma ile bazı iş yerleri yeniden açılmaya başlayabilir. Çalışanlar ise tam kapanmada olduğu gibi ya uzaktan çalışabilir ya da işlerine dönebilirler. Kısmi açılmada sokağa çıkma yasakları da daraltılabilir. Sokağa çıkma yasakları sadece haftasonu olarak revize edilebilir. Ya da akşam sokağa çıkma yasağı 21.00'e çekilebilir. Kısmi açılmada marketler, fırınlar, eczaneler ve sağlık kuruluşları açıktır. Kısmi kapanmada seyahat yasağı il bazlı olarak uygulanabilir.

KISMİ AÇILMADA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAR MI?

Kısmi açılma ile yüz yüze eğitim yeniden başlayabilir. Tüm sınıflarda olmasa da 12. sınıflarda yüz yüze eğitim yeniden başlayabilir. Kısmi açılmada tam kapanma gibi katı kurallar yoktur. Kısmi açılma tam kapanmanın daha yumuşatılmış halidir.

KISMİ KAPANMADA MARKETLER AÇIK MI?

Kısmi kapanmada marketler, fırınlar, eczaneler açık olacak.

KADEMELİ NORMALLEŞME ÖNERİSİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 17 Mayıs sonrası yani tam kapanmadan sonra kademeli normalleşmeye geçilmesi gerektiğini belirtti. Ceyhan konuşmasında şunları belirtti: "Eğer biz 17 Mayıs'ta, 29 Nisan'dan önceki gibi yaşamaya devam edersek çok sürmez, birkaç hafta içerisinde bazen bu süre biraz daha uzayabilir, bir ayı bulabilir, vakaların yeniden arttığını göreceğiz, boşuna 17 gün eve kapanmış olacağız. Bunun etkisinin devamlı olabilmesi için mutlaka kademeli normalleşme lazım. Sabırla, önce kısıtlamayı kaldıracaksınız, ondan sonra bekleyeceksiniz 1-2 hafta, sorun olmazsa diğerini..."

ERDOĞAN 17 MAYIS SONRASI DÖNEMİN ŞİFRELERİNİ VERDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden video konferans aracılığıyla bağlandı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum." demişti. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etmişti: "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak."

TAM KAPANMA SONRASI NASIL OLACAK?

Sözcü'den Deniz Zeyrek 17 Mayıs'tan sonra nasıl bir yol izleneceğinin ayrıntılarını paylaştı. Zeyrek, 17 Mayıs'tan sonra okullar açılacak mı yüz yüze eğitim başlayacak mı? sorusuna da yazısı ile yanıt verdi.

"Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak. Eylülde yeni dönem açılana dek okul binalarının havalandırma, hijyen sorunları çözülmeye, aşısız öğretmen bırakılmamaya çalışılacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılması için hazırlık yapılacak."

"17 Mayıs'tan itibaren AVM'ler, spor salonları, berberler de açılacak."

"Sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.00'den itibaren sürecek. Hafta sonları ise pazar günü yasak olacak."

FUAT OKTAY: GÜNDEMİMİZDE YOK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 'bayramdan sonra tam kapanma uzatılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Oktay "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." yanıtını verdi. Oktay, sözlerini şu ifadelerle devam ettirdi; "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.