Kışlık Lastikler Nasıl Muhafaza Edilir?

Lastikler, kauçuk malzemeden üretildiğinden yapısı gereği hiç kullanılmasa bile durduğu yerde eskiyerek özelliğini yitirebiliyor. Araçlarda kullanılan lastikler kış lastiği veya yazlık lastik olarak sınıflandırılır. Mevsimine uygun lastik kullanmak isteyenler lastiklerini rutin olarak değiştirirler. Bu durumda yaz lastiği takıldığında kışlık lastiklerin muhafazası, gerekirken kışlık lastikler takıldığında da yazlık lastiklerin muhafazası gerekir.

Lastikler gerek büyük yapıda olması gerekse çalınma riski olduğundan evlerde depo edilmesi uygun değildir. Lastiklerin depolanmasında nem ve sıcaklık önemli bir faktördür. Bu nedenle lastiklerin değişiminde ve depolamasında hizmet veren kuruluşun lastik oteline lastiklerin muhafaza edilmesi lastiklerin kullanım ömrü açısından son derece önemlidir.

KIŞ LASTİĞİ NEDİR?

Araçların zorlu kış şartlarında en iyi şekilde yol tutuşu sağlayarak güvenli bir şekilde araç kullanımına olanak sağlayan lastikler kış lastikleri olarak ifade edilir. Bu lastiklerde kullanılan kauçuk malzemesi karlı ve buzlu yüzeylerde kolay kolay kaymayan yapıdadır. Ayrıca kış lastiklerinin tırnak yapısında farklıdır. Özel teknoloji kullanılarak üretilen bu lastikler geniş ve derin tırnak yapısıyla yola daha sağlam tutunur.

JANTLI

Jant lastiğin takıldığı araç ile lastik arasında köprü olan ve en az lastik kadar önemli bir ekipmandır. Lastiklerin her değişiminde jantlarında sökülmesi gerekir. Bu işlem lastiğin indirilmesi, sökülmesi, balans yapılması, tekrar şişirilip takılması gibi zahmetli biz dizi süreç ile tamamlanır. Bazı kullanıcılar yedek jant edinerek lastiğin sökülmeden sadece bijonların sökme takma işlemi ile yapmayı tercih ediyor. Bu işlem ile hem lastiklere uygulanan sök tak işlemi yapılıyor hem de tekrar balans ayarıyla uğraşılmıyor. Lastikler dilendiğinde jantıyla beraber rahatlıkla muhafaza edilebiliyor.

JANTSIZ LASTİKLER NASIL SAKLANIR?

Lastiklerinde saklanmasında temel olan işlem uygun sıcaklık ve nemdir. Lastikler jantlı olarak saklanacağı gibi jantsız olarak saklanabilir. Jantsız lastik saklarken lastiklere özel etiketler oluşturularak bu etiketleri lastik sahibine ilişkin bilgiler işlenir. Bu bilgilerin işlenmesiyle sonradan meydana gelebilecek karışıkların önüne geçilmiş olur. Yine lastikleri dış ortamından tozundan kirinden korumak amacıyla lastik muhafazasında kullanılan özel ambalajlar kullanılır. Etiket ve ambalaj uygulaması tamamlanan lastikler güvenle lastik otelinde muhafaza edilir.

KIŞ LASTİĞİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kışlık lastik seçiminde öncelikle dikkat edilmesi gereken husus araca uygun olmasıdır. Araçların teknik özelliklinde kullanılacak lastiğe ilişkin detaylı bilgiler verilir. Bu bilgilerde belirtilen lastik ebatlarına dikkat ederek oto lastik seçimi yapmak gerekir. Diğer taraftan kış lastiği adı altında her mevsime uygun denilerek satılan mevsimlik lastik çeşitleri de mevcuttur.

Bu lastikler için her ne kadar dört mevsim kullanılacağı ifade edilmese de yazlık ve kışlık üretilen lastiklerin malzemeleri ve teknolojileri farklı olduğundan yazın yazlık lastik kışın kışlık lastik kullanılması doğru bir yaklaşım olacaktır.

Lastiğin üretim tarihi de lastik seçiminde dikkat edilmesi gereken bir husustur. Lastik yapısı gereği hiç kullanılmadığı durumlarda dahi kendiliğinden eskiyebilen özelliktedir. Bu nedenle kışlık lastik seçiminde lastiğin üretim tarihine bakılarak satın alınması yerinde bir davranış olacaktır.

KIŞ LASTİĞİ SAKLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kış lastiğinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sırlayabiliriz;

Ortamın nemi ve sıcaklığı lastik muhafazası için uygun olmalıdır

Lastiklerin saklanacak yeri dış ortamın olumsuz iklim koşullarına karşı izole olmalıdır.

Lastikler özel olarak etiketlenerek özel ambalajında saklanmalıdır.

Lastik saklanan yer için yangın su basma riskine karşı önlem alınmalıdır.

Lastikler balkon yerine lastik otelinde veya korunaklı bir yerde saklanmalıdır.

Lastiklerin bodrum, balkon ve kiler gibi yerlerde saklanması gerek lastik sağlığı açısından gerekse etrafa koku yamasından dolayı uygun olmayabilir.

Kış Lastiği Fiyatları

Kışlık lastik fiyatları yazlık olarak kullanılan lastiklere göre biraz pahalı olabilir. Ancak bu lastiklerin zorlu kış şartlarında sizlere güvenli sürüşü sunduğunu düşündüğümüzde bu bedel göz ardı edilebilecek bir bedeldir. Bugün en küçük bir kaza anında bile binlerce lira kaporta masrafı çıkabiliyor. Kışlık lastikler, gerek yol tutuşu gerek se fren mesafesinin azalması gibi güvenli sürüş olanakları sağladığından lastik alımı için ödenen bedel önemsiz olacaktır.

KIŞ LASTİĞİ BALKONDA SAKLANIR MI?

Lastikler bir petrol ürünü olan kauçuk malzemeden üretildiğinden etrafa koku yayan, su ve sıcaktan etkilenebilen özelliktedir. Bu nedenle balkonda saklanan kış lastikleri suya ve aşırı ısıya maruz kalarak lastik özeliğini yitirecektir. Diğer taraftan etrafa yaydığı lastik kokusu da olumsuz bir durum yaratacaktır. Bu nedenle lastiklerin balkonda muhafazası pek tercih edilmeyen bir yöntemdir. Bunun yerine lastik otellerinde saklanması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

BİR LASTİĞİN ÖMRÜ NE KADARDIR?

Lastiğin ömrü; kullanım şekli, üretim yılı ve saklama koşullarına göre değişiklik gösterir. Lastikler uygun koşullarda saklandığında ve araç usulüne göre kullanıldığında teknik şartnamede belirtilen süre kadar kullanılabilir. Lastikler için net kullanım ömrü vermek doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü Yapılan kilometre ve aracın kullanıldığı iklim şartları gibi değişkenler araç lastiğinin kullanım ömrünü etkileyen ana unsurlar arasında yer alır.

LASTİK ISITMA NASIL YAPILIR?

Lastik ısıtma için yolda zikzak çizmek yerine düz bir yolda aniden hızlanma veya aniden yavaşlama eylemi yeterli olacaktır. Lastiklerin genel bakımı ve saklanması hangi araca hangi lastiğin uyumlu olduğu gibi surların cevabını almak isterseniz lastikborsasi.com adresini ziyaret edebilirinsiniz. İnternet sayfasında aracınıza uygun lastik modelini seçerek en uygun fiyatla satın alma şansına sahipsiniz.

Unutmayın lastik tıpkı ayaklar gibi aracın en önemli aksamıdır ve yere sağlam basması gerekir. Araçta meydana gelecek bir motor arızası ancak sizi yolda bırakır ancak hareket halinde bir lastiğin patlaması sizlere felaketi yaşatabilir. Bu nedenle lastiklerin mevsimine uygun takılması ve rutin bakımının yapılması gerekir.