Kişisel gelişimi destekleme programı zorunlu mu? Kişisel gelişimi destekleme programına kimler katılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özer öncelikli hedeflerinin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek olduğunu belirtti bunun için atılacak adımlardan birinin de öğretmenlerin mesleki gelişmelerine odaklanmak olduğunu vurguladı. Özer açıklamasında öğretmenlerin 3 ay mesleki ve kişisel eğitim alacaklarını duyurdu. Peki öğretmen kişisel gelişimi destekleme programı ne zaman başlayacak?

Kişisel gelişimi destekleme programı zorunlu mu? Kişisel gelişimi destekleme programına kimler katılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özer öncelikli hedeflerinin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek olduğunu belirtti bunun için atılacak adımlardan birinin de öğretmenlerin mesleki gelişmelerine odaklanmak olduğunu vurguladı. Özer açıklamasında öğretmenlerin 3 ay mesleki ve kişisel eğitim alacaklarını duyurdu. Peki öğretmen kişisel gelişimi destekleme programı ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den eğitim gündemine dair önemli açıklamalar geldi. Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre Bakan Özer öncelikli hedeflerinin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek olduğunu söyledi. Eğitimde fırsat etşitliği konusunda da atılması gereken adımları sayan Bakan Özer okul öncesine erişim oranını artıracaklarını, okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltacaklarını ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine odaklanacaklarını söyledi.

Kişisel gelişimi destekleme programı zorunlu mu?

Öğretmenlerin deneyimin artması öğrencinin akademik başarısına katkısını da artıyor diyen Özer, "20 yıllık öğretmen ile 5 yıllık öğretmen arasındaki fark Türkiye'de yüzde 50'nin üzerinde. Finlandiya'da bu oran 1.2. Bunu azaltmak için kişisel gelişimi destekleme programı hazırladık" dedi. Bakan ÖZer açıklamasında sunları söyledi: "Öğretmenlerimize hem mesleki hem kişisel gelişim eğitimleri vereceğiz. Önceliğimiz deneyimi 5 yılın altında olanlar. Eğitimler zorunlu, 3 ay sürecek ve yüz yüze olacak"

Kişisel gelişimi destekleme programına kimler katılacak?

Deneyimi 5 yılın altında olan öğretmenler bu programa katılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.