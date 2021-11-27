Kışın D vitaminini nasıl alacağız?
D vitamini vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli vitaminlerdendir. D vitamini dişleri ve kemikleri güçlendirir, sindirim sistemine iyi gelir, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar, kasları uyarır ve pankreası destekler. Peki D vitamini kış günlerinde nasıl alacağız? Sizler için araştırdık...
2021-11-27 15:35:23
D vitamini vücudumuzda birçok görevde bulunur. Dişleri ve kemikleri güçlendirir, sindirim sistemine iyi gelir, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar, kasları uyarır ve pankreası destekler. Yazın güneş ışınlarından yirmi dakika faydalanarak gerekli D vitaminini vücudumuza alabiliyoruz. Peki kışın bu vitamini nasıl alacağız? Tabii ki yediğimiz besinlerle! Sizler için D vitamini deposu besinleri araştırdık...
D vitamini deposu besinler hangileri?
Yumurtanın beyaz kısmı proteinden sarı kısmı ise D vitamininden oldukça zengindir. Her sabah kahvaltıda yumurta tüketerek vücudumuza D vitamini alabiliriz.
Somon, uskumru, pisi balığı, ton balığı ve sardalya bol miktarda D vitamini içeren deniz ürünleridir.
Balık sevmiyor ve tüketemiyorsanız eczanelerde satılan balık yağlarından faydalanabilirsiniz.
Tereyağı da D vitamininden zengin bir besindir.
Ciğerin seveni de çoktur sevmeyeni de. Fakat o da D vitamininden zengin bir besindir.
Soya ve inek sütü tüketerek günlük D vitamini ihtiyacınızın bir bölümünü karşılayabilirsiniz.
Mantar da D vitamini içeren bir besindir. Izgara yaparak, sote yaparak, soslarda kullanarak onu tüketebilirsiniz.
İnek sütüyle yapılmış tam yağlı bir peynir D vitamininden zengindir.
Kahvaltılık mısır gevrekleri de D vitamini içerebiliyor.
Patates de D vitamini içeren bir besindir. Fakat onu kızartarak değil haşlayarak veya fırınlayarak tüketmenizi tavsiye ederiz.
D Vitamini eksikliğinde vücudumuzda ne olur?
D vitamini eksikliği, birçok hastalığa zemin hazırlayabilir. Kapalı ortamlarda çalışma, açık havadan uzak olma ve yetersiz beslenme yüzünden D vitamini eksikliği oluşabilir. D vitamini eksikliğinde; vücut ağrısı, halsizlik, yürüme zorluğu, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermede güçlük, sürekli üşüme gibi belirtiler görülebilir.
Hamilelikte D vitaminini yeterli düzeyde almamak, bebek üzerinde kalıcı hasarlar oluşmasına sebep olabilir. Doğumdan sonra vitamin takviyesi bile yapılsa tam olarak düzelme sağlanamamaktadır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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