DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mete Gazoz'un hayali kız kardeşiyle olimpiyatlarda yarışmak
Lille - Nantes maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Evde diş nasıl beyazlatılır?
Rakipsiz tadıyla İspir ve Hınıs fasulyeleri kapışılıyor
Liverpool - Southampton maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İstanbulspor ve Altaş Denizlispor puanları paylaştı
Kahve telvesini çöpe atmayın! Çünkü...
Bisiklet Sürmeyi Öğrenmenin Yaşı Yok
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
FETÖ, PKK, DHKP-C ve MKP'li 10 bin şüphelinin bilgileri para karşılığı sızdırılmış
Kırmızı soğan unutkanlığı önlüyor
Erdoğan döviz talimatı verdi; DDK harekete geçti
BIST 100’de bu hafta en çok artan, azalan, işlem gören 10 hisse (22-26 Kasım)
Kışın D vitaminini nasıl alacağız?
Yer fıstığı yağı zayıflatıyor

TIMETURK / GENEL / Kışın D vitaminini nasıl alacağız?

Kışın D vitaminini nasıl alacağız?

D vitamini vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli vitaminlerdendir. D vitamini dişleri ve kemikleri güçlendirir, sindirim sistemine iyi gelir, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar, kasları uyarır ve pankreası destekler. Peki D vitamini kış günlerinde nasıl alacağız? Sizler için araştırdık...

1 Saat Önce
2021-11-27 15:35:23
Kışın D vitaminini nasıl alacağız?


D vitamini vücudumuzda birçok görevde bulunur. Dişleri ve kemikleri güçlendirir, sindirim sistemine iyi gelir, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar, kasları uyarır ve pankreası destekler. Yazın güneş ışınlarından yirmi dakika faydalanarak gerekli D vitaminini vücudumuza alabiliyoruz. Peki kışın bu vitamini nasıl alacağız? Tabii ki yediğimiz besinlerle! Sizler için D vitamini deposu besinleri araştırdık...

D vitamini deposu besinler hangileri?

Yumurtanın beyaz kısmı proteinden sarı kısmı ise D vitamininden oldukça zengindir. Her sabah kahvaltıda yumurta tüketerek vücudumuza D vitamini alabiliriz.

Somon, uskumru, pisi balığı, ton balığı ve sardalya bol miktarda D vitamini içeren deniz ürünleridir.

Balık sevmiyor ve tüketemiyorsanız eczanelerde satılan balık yağlarından faydalanabilirsiniz.

Tereyağı da D vitamininden zengin bir besindir.

Ciğerin seveni de çoktur sevmeyeni de. Fakat o da D vitamininden zengin bir besindir.

Soya ve inek sütü tüketerek günlük D vitamini ihtiyacınızın bir bölümünü karşılayabilirsiniz.

Mantar da D vitamini içeren bir besindir. Izgara yaparak, sote yaparak, soslarda kullanarak onu tüketebilirsiniz.

İnek sütüyle yapılmış tam yağlı bir peynir D vitamininden zengindir.

Kahvaltılık mısır gevrekleri de D vitamini içerebiliyor.

Patates de D vitamini içeren bir besindir. Fakat onu kızartarak değil haşlayarak veya fırınlayarak tüketmenizi tavsiye ederiz.

D Vitamini eksikliğinde vücudumuzda ne olur?

D vitamini eksikliği, birçok hastalığa zemin hazırlayabilir. Kapalı ortamlarda çalışma, açık havadan uzak olma ve yetersiz beslenme yüzünden D vitamini eksikliği oluşabilir. D vitamini eksikliğinde; vücut ağrısı, halsizlik, yürüme zorluğu, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermede güçlük, sürekli üşüme gibi belirtiler görülebilir.

Hamilelikte D vitaminini yeterli düzeyde almamak, bebek üzerinde kalıcı hasarlar oluşmasına sebep olabilir. Doğumdan sonra vitamin takviyesi bile yapılsa tam olarak düzelme sağlanamamaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş