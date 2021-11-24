Kışın bu besinleri tüketerek ısınabilirsiniz

Soğuk havalar geldi. Hepimiz üşümeye başladık. Kombiler çoktan yakıldı bile. Ama hala ısınamıyorsanız besinlerden yardım almayı deneyebilirsiniz. Sizler için vücut ısısını artıran besinleri araştırdık...



Soğuk havaların kendini iyiden iyiye göstermeye başlamasıyla birlikte kombileri yaktık. Fakat kombiyi yakmanıza rağmen bir türlü ısınamadıysanız besinlerden yardım almayı deneyebilirsiniz. Peki hangi besinler vücut ısısını artırır?

Vücut ısısının artmasına yardımcı olan besinler hangileri?

Toz tarçın - Tarçın vücut ısısını artıran baharatlardan biridir. Soğuk havalarda bu baharatı çok daha sık kullanmalıyız. Dışarıya çıkmadan önce, dilinizin üzerine bir miktar tarçın koyarsanız, vücutta dolaşan kanın derinin yüzeyine çıkmasını sağlar ve bu sayede vücut ısınızı artırabilirsiniz.

Taze zencefil - Zencefil de tıpkı tarçın gibi vücut ısısının artmasını sağlar. Biraz acı bir tadı vardır fakat zencefilden hazırlayacağınız bir çay vücudunuzu oldukça ısıtabilir.

Ihlamur çayı - Ihlamur çayı kışın özellikle tüketilmesi gereken çaylardandır. Ihlamur sayesinde hem bağışıklık sisteminizi güçlendirip hastalıklardan korunabilirsiniz hem de vücut ısınızı artırıp soğuklara karşı daha dirençli olabilirsiniz.

Havlıcan - Havlıcan da vücut ısısının artmasını sağlayan bir bitkidir. Bir bardak sıcak suyun içerisine yarım tatlı kaşığı havlıcak ekleyip demleyin. Bu çay sayesinde vücut ısınız artacaktır.

Elma - Elma bol vitamin ve bol lif içerir. Vücudun enerjisini yükseltir ve kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede vücudunuzun ısınmasını da sağlar.

Brokoli - Brokoli antioksidanlardan çok zengindir. Aynı zamanda kalsiyum, potasyum, folat ve lif de içerir. Vücuda bol miktarda enerji vererek vücudu ısıtır ve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmanızı sağlar.

Ispanak - Ispanak A vitamini ve C vitamininden oldukça zengin yeşil yapraklı bir sebzedir. Aynı zamanda demir, kalsiyum, B6 vitamini de içerir. Bu besin değeri sayesinde enerji vererek vücut ısısının artmasına yardımcı olur. Ayrıca ıspanak bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklardan da korunmanızı sağlar. Tüm bu faydalarından yararlanmak için kış aylarında bolca ıspanak tüketmemiz gerekir.

Portakal - Portakal kış ayı meyvesidir. Soğuk havalarda mutlaka tüketilmesi gerekir. Gün içerisinde tüketeceğiniz bir tane portakal günlük demir ihtiyacınızın %1'ini karşılayacaktır. Ayrıca portakal C vitamini deposu olduğu için bağışıklık sisteminizi de güçlendirecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.