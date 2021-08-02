Birçoğumuz sevdiklerimize mesaj yoluyla güzel ve anlamla sözler söyleriz. Gerek özel günlerde gerek ise özel olmayan günlerde ailemize, arkadaşlarımıza, eşimize ve dostumuza onları değerli hissettirecek sözler paylaşmaktan mutluluk duyarız. Bu sebeple internet üzerinden sık sık anlamlı, güzel, sevgi dolu ve düşündürücü sözler araştırırız. Peki mesaj yoluyla ne tür kısa ve anlamlı sözler gönderebiliriz? Kısa anlamlı sözler gönderirken nelere dikkat etmeliyiz? Sevgililer için romantik ve etkileyici sözler nelerdir?

Her ne kadar artık insanlar pek fazla kısa mesaj kullanmasada WhatsApp gibi popüler mesaj uygulamalarından veyahut diğer sosyal medya araçları vasıtasıyla birbirlerine sevgi dolu ve anlamı kısa sözler gönderebilmektedir. Bu sebeple araştırma yapan birçok kişi en güzel ve anlamlı kısa sözlerin ne olduğunu araştırmaktadır. İşte tüm detayları ve örnekleri ile kısa ve anlamlı sözler…

Genellikle doğum günü, dini günler ya da diğer özel günlerde gönderilen mesajların yanı sıra normal günlerde de kısa ve anlamlı sözler gönderilebilmektedir. Bunun yanı sıra insanlar bu kısa ve anlamlı sözleri gönderirken belli hususlara dikkat etmektedir. Mesajın kime gönderildiği oldukça önemli bir husustur. Sevgiliye gönderilen bir mesaj daha romantik olurken, aileye gönderilen bir mesaj daha çok sevgi dolu olur. Bu hususa dikkat edildiğinde kısa ve anlamlı sözü gönderdiğimiz kişi oldukça mutlu olabilir.

İşte bazı kısa söz örnekleri;

Çirkinlikte güzelliği görünüşle değil akılla ayırt edersin.

Terk etmek kolaysa senin için, el sallamak zor değil benim için!

Sevmek zaman ayırmaktır. Boş zamanları doldurmak değil...

İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur.

Üç şeyini bozma; Karakterini, kalbini, vicdanını...

Tekrarı yoktur bazı şeylerin... Hayat gibi, aşk gibi, ölüm gibi...

Hayatta en kıymetli hediye zamandır. Kime hediye ettiğinize dikkat edin.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir. Aşk bazen; asla sahip olamayacağın birini sevmektir. Boris Vian

En kötü yalnızlık, kendinle barışık olmamaktır. Mark Twain

Eşeğe haddinden fazla değer verirsen kendini yarış atı zanneder.

Hayatı gözyaşlarınla ödüllendireceğine; gülücüklerinle cezalandır. Unutma, yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir.

Şunu asla unutma; gülerken kaybettiklerini, ağlayarak kazanamazsın!

Hayatınız kötü bir yola girmişse, unutmayın; direksiyondaki sizsiniz. Ne için gittiğini bilmiyorsan, nereye gittiğinin hiç bir önemi yoktur.

Küçük şeylerde seni mutlu etmeli ama sen daha iyisi için çalışmalısın.

Doğuştan sahip olduklarınızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamınızın yoğrulmasıdır.

Bazı insanlar yağmuru hissеdеr, bazıları isе sadеcе ıslanır.

Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir.

Üstada sorarlar sеvgi mi nеfrеt mi diyе, “nеfrеt” diyе cеvap vеrir vе еklеr; çünkü onun sahtеsi olmaz.

Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır. Bertolt Brecht

Sen okyanusta bir damla değil, bir damladaki tüm okyanussun. [Hz. Mevlana]

Gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse.

Keser döner sap döner bir gün gelir hesap döner.

Zaman zaman hiç bilmediğim yerleri özlüyorum. [Knut Hamsun]-İnsanın neyi eksikse onu gözünde büyütür. [Bernard Shaw]

En büyük yalanlar kendimize söylediğimiz yalanlardır.

Bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade. [Barış Manço]

Her şey çok güzel giderken çok güzele odaklanıp, her şeyin gittiğini fark edememiştik. [Jack Kerouac]

Böğürtlen lekesini en iyi böğürtlenin yaprağı çıkartır. Dert dermanın yanı başında… [Şermin Yaşar]

Senin hayatına imrenen o kadar çok insan varken, başkalarına imrenme.-İstediğin şey gerçekleşirse bu iyidir. gerçekleşmezse daha iyidir, çünkü o Allah'ın isteğidir. [Sanam Teri Kasam (film)]

Aşırı tevazunun sonu vasat adamdan nasihat dinlemektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.