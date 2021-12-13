Kısa sürede acıkmanızın sorumlusu yediğiniz besinler olabilir!

Bazen ne kadar yersek yiyelim sofradan kalktıktan kısa bir süre sonra tekrar açlık hissederiz. Sizce bu durum neden oluyor? Tıka basa yememize rağmen nasıl oluyor da tekrar acıkabiliyoruz? Acaba bunun sorumlusu yediğimiz besinler mi? Gelin birlikte bakalım...



Sofrada ne varsa sildik süpürdük. Nefes alacak dahi yer kalmadı midemizde, sonunda sofradan kalktık. Fakat o da ne! Midemiz kazınıyor. Saate baktık sadece bir saat geçmiş. Peki bu nasıl olabiliyor? O kadar yemeği çatlarcasına yiyen biz değil miydik? Sonra ağzımızdan o söz dökülüyor; "Yemek yedikçe çok daha fazla acıkıyorum"

Bazen ne kadar yersek yiyelim yine de kısa bir süre sonra tekrar açlık hissedebiliyoruz. Şaşıracaksınız belki ama bunun sorumlusu yediğiniz besinler!

Hangi besinler çok daha fazla acıkmamıza neden oluyor?

Beyaz ekmek - Buğdayın birçok faydalı besin ve lif içeren dış kısmının ayıklanması sonucu beyaz ekmek üretilir. Beyaz ekmek bu yüzden besleyici değeri az ve yedikten sonra sonra acıkmanıza sebep olan bir besindir. Lifli kısmı ayıklanan buğdayın geri kalanı basit karbonhidratlardan oluşur. Basit karbonhidrat içeren tüm besinler, tüketildikten ortalama iki saat sonra hızlı bir şekilde tekrar acıkmanıza sebep olur.

Meyve suları - Meyve suyunda meyvenin lifli kısmı ve diğer katı bileşenleri değil sadece meyvenin suyu bulunur. Bu yüzden meyve sularının glisemik indeksi oldukça yüksektir. Bu da çok daha kolay bir şekilde acıkmanıza sebep olur. Uzman diyetisyen Orçun Kürüm meyve suyu içmeyi sevenlere şunu tavsiye ediyor: "1 adet sevdiğiniz bir meyvenin suyunu, bir bardak su veya maden suyunun içerisine katarak için. Böylece hem normal meyve suyuna kıyasla çok daha az kalori almış olacak, hem de vücudunuzun sıvı ihtiyacını karşılamış olacaksınız!"

Tuzlu kraker ve tuzlu atıştırmalıklar - Yediğiniz krakerler tuzlu dahi olsa, içerlerinde bulunan karbonhidrat türü basit karbonhidrattır. Bu yüzden hazır paketlenmiş tuzlu atıştırmalıklar iştahınızı bastırmayacak aksine çok daha fazla açacaktır.

Fast food - Uzman Diyetisyen Orçun Kürüm "Son dönemde yapılan araştırmaların sonucunda protein alımının, iştahı azalttığı ve anlık aşermeleri ortadan kaldırdığı görüldü. Proteinin, kan şekerini uzun süre dengede tutabilme özelliği var. Üzerinde durulan nokta ise bu protein alımının yağsız bir kaynaktan alınması ve yanında basit karbonhidrat içerikli besinlerin tüketilmemesidir." ifadelerini kullanıyor.

Çin yemekleri - Noodle gibi pek çok Çin mutfağına ait ürünün içerisine 'monosodyum glutamat' isimli bir katkı maddesi katılıyor. Bu katkı maddesi, yenilen yiyeceğin tadı güzel olmasa bile beyini yanıltarak 'lezzetli' algısına yol açıyor ve yedikçe yememize sebep oluyor. Monosodyum glutamat, sağlığa zararlı olduğu çeşitli araştırmalarda kanıtlanmış olsa da pek çok paketli ürünün içeriğinde de mevcut.

Sushi - 6 roll suşide en az 3 dilim beyaz ekmekteki kadar basit karbonhidrat vardır. Bu yüzden tükettiğinizde çok daha fazla acıkırsınız.

Yapay tatlandırıcılar - Kalori içermeyen suni tatlandırıcılar insülin üretimini tetikleyerek açlık hissine neden oluyor. Suni tatlandırıcı içeren besinleri tüketince beyin şekerli bir gıdanın kana karıştığını sanır. Fakat böyle bir şekerli gıda tüketilmediği için tatlı krizleri meydana gelir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.