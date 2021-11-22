Kış saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması geri mi gelecek? Saatler geri mi alınacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada kış saati uygulamasının hiç bir tasarrufa neden olmadığını aksine vatandaşların sabahın karanlığında işe gitmek zorunda kaldığını dile getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından bir açıklama da Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Kış saati uygulaması ile ilgili tartışmalar başlamışken vatandaşlar da kış saati uygulamasının iptal mi edildiğini sormaya başladı. Peki kış saati uygulaması bitti mi? Saatler geri alınacak mı?

Kış saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması geri mi gelecek? Saatler geri mi alınacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada kış saati uygulamasının hiç bir tasarrufa neden olmadığını aksine vatandaşların sabahın karanlığında işe gitmek zorunda kaldığını dile getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından bir açıklama da Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Kış saati uygulaması ile ilgili tartışmalar başlamışken vatandaşlar da kış saati uygulamasının iptal mi edildiğini sormaya başladı. Peki kış saati uygulaması bitti mi? Saatler geri alınacak mı?

Ekrem İmamoğlu'ndan kış saati ile ilgil flaş bir açıklama geldi. İmamoğlu açıklamasında kış saati uygulamasının tasarrufa neden olmadığını dile getirdi. İmamoğlu "Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor. Gördüm ki herkes şikayetçi" demişti. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar kış saati uygulamasının sona erip ermeyeceğini merak etmeye başladı.

Kış saati uygulaması bitiyor mu?

Türkiye'de kış saati uygulamasına 2016'da başlandığını hatırlatan Dönmez, bugüne kadar elektrikte 6,82 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını bildirdi. Dönmez, bu tasarrufun parasal karşılığının 6 milyar lira olduğunu belirterek, "26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi." dedi.

Kış saati uygulaması geri mi gelecek?

Bakan Dönmez'in açıklamlarına gre kış saatı uygulamasında bir değişiklik olmayacak.

Saatler geri mi alınacak?

Saatler geri yada ileri alınmayacak. Mevcut uygulama devam ediyor.

Kış saati, yaz saati uygulaması nedir?

Türkiye'de yaz saati uygulaması, 1940 - 1952 ve 1962- 1965 ve 1973 -1978 ve 1985 - 2016 yılları arasında tüm ülke çapında uygulanmıştır. Hariçte kalan tarih aralıklarında farklı saat dilimleri uygulaması benimsemiştir.

Yaz saati uygulamasının faydalı olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Bu konuda Enerji Bakanlığı konunun halk tarafından da bilinmesi ve fikir alınması adına çeşitli anketler ve makaleler yayımlamıştır. 2013 yılında toplanan Bakanlar Kurulu kararı ile 27 Ekim 2013 tarihinde saatlerin bir saat geri alınması kararı ile uygulamaya son verilmiştir. Ancak gerekli görülen lüzum üzerine uygulamaya devam edilmiştir.

8 Eylül 2016 tarihinde Türkiye'de yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyunca uygulanmasına karar verildi.Danıştay, 697 sayılı yasaya göre Bakanlar Kurulunun böyle bir karar vermeye yetkisi olmadığından bahisle 14 Eylül 2017'de kararın yürütmesini durdurdu. 23 Ekim 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yaz saati uygulamasının 28 Ekim 2018'e kadar yıl boyunca devamına karar verildi. 3 Ekim 2018 günü sürekli yaz saati uygulamasında kalınmasına karar verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.