DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gıda takviyeleri yüzünden zehirlenebilirsiniz!
Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Fransız mühendis İstifa etti bisikleti ile dünyayı gezecek
Çin'den Taliban'a ‘yeniden inşa’ sözü
Kurusu Almanya'ya yaşı Rusya'ya gönderiliyor
KOBİ'lere nefes aldıracak kredi fırsatı
Kaldırımdan giden scooter kullanıcılarına ceza yağdı
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak?
Biden'dan ASEAN’a 100 milyon dolar yatırım sözü
Başkan Büyükkılıç, TBB encümen ve meclis toplantılarına katıldı
Benzine 28 kuruş zam
Sudan ordusu komutanı: Başbakan benim yanımda
Büyükşehir'den 16 milyon TL'lik 4 mahalleyi Malatya yoluna bağlayacak yol
Tataristan 'cumhurbaşkanı' sıfatından vazgeçmedi, Kremlin’den açıklama
Melikgazi Belediyesi hizmet içi eğitimlere devam ediyor

TIMETURK / GENEL / Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak?

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak?

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak? Havaların soğuması ile bazı yüksek kesimli yerlere de yılın ilk karının düştüğü haberleri geliyor. Araç sahipleri Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne 2021'de ne zaman başlayacak sorularına yanıt arıyor. Kış lastiği uygulaması kış aylarında zemine tutulumu güçlendirdiği için olası kazaların önüne geçiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman büyük öneme sahip olan kış lastiklerinin araçlara takılması için kısa süre kaldı.

1 Saat Önce
2021-10-26 17:31:21
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak?

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak? Havaların soğuması ile bazı yüksek kesimli yerlere de yılın ilk karının düştüğü haberleri geliyor. Araç sahipleri Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne 2021'de ne zaman başlayacak sorularına yanıt arıyor. Kış lastiği uygulaması kış aylarında zemine tutulumu güçlendirdiği için olası kazaların önüne geçiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman büyük öneme sahip olan kış lastiklerinin araçlara takılması için kısa süre kaldı.

Araç sahipleri havaların soğumasıyla kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Karayolunda can kayıplarının azaltılması ve kazaların önüne geçilmesi için büyük bir öneme sahip olan kış lastiği uygulamasına uymayanlara da büyük para cezaları var.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması her yıl olduğu gibi 2021 yılında da 1 Aralık'ta başlayacak. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihinden sonra zorunlu olmaktan çıkacak.

Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulamasına tabi araçlarda 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlayacak. Kış lastiği takmana araç sahiplerine 835 TL ceza kesilecek. Ceza 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

Uzmanlar uyarıyor

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunurken, uzmanlar belirtilen tarihler arasında araç sahiplerinin lastik dişleri 1,6 mm altında olan lastiklerini değiştirmesi ve lastik yanaklarında kış lastiği logolu kış tipi lastiklerin kullanılması gerektiğini belirtiyorlar.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.

Kış lastikleri doğru saklanmalı

Doğru şekilde bakımı yapılırsa kış lastikleri yaz lastikleri kadar uzun ömürlü olabilir. Yan yatırılarak özel torbalarda saklanmalıdır (asla sırt tarafı alta gelecek şekilde saklanmamalıdır). Yaşadığınız veya çalıştığınız yerde saklamak için yeriniz yoksa, bayiniz size saklamanız için bir yer önerebilir.

Kış lastiği nedir?

Kış lastiği veya kar lastiği, kar ve buz üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış lastiklerdir. Kış lastikleri, yaz lastiklerindekilerden daha büyük aralıklı taban tasarımı ile kar ve buz üzerinde çekişi arttıran özelliklere sahiptir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş