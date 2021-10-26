Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak? Havaların soğuması ile bazı yüksek kesimli yerlere de yılın ilk karının düştüğü haberleri geliyor. Araç sahipleri Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne 2021'de ne zaman başlayacak sorularına yanıt arıyor. Kış lastiği uygulaması kış aylarında zemine tutulumu güçlendirdiği için olası kazaların önüne geçiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman büyük öneme sahip olan kış lastiklerinin araçlara takılması için kısa süre kaldı.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak? Havaların soğuması ile bazı yüksek kesimli yerlere de yılın ilk karının düştüğü haberleri geliyor. Araç sahipleri Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne 2021'de ne zaman başlayacak sorularına yanıt arıyor. Kış lastiği uygulaması kış aylarında zemine tutulumu güçlendirdiği için olası kazaların önüne geçiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman büyük öneme sahip olan kış lastiklerinin araçlara takılması için kısa süre kaldı.

Araç sahipleri havaların soğumasıyla kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Karayolunda can kayıplarının azaltılması ve kazaların önüne geçilmesi için büyük bir öneme sahip olan kış lastiği uygulamasına uymayanlara da büyük para cezaları var.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması her yıl olduğu gibi 2021 yılında da 1 Aralık'ta başlayacak. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihinden sonra zorunlu olmaktan çıkacak.

Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulamasına tabi araçlarda 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlayacak. Kış lastiği takmana araç sahiplerine 835 TL ceza kesilecek. Ceza 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

Uzmanlar uyarıyor

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunurken, uzmanlar belirtilen tarihler arasında araç sahiplerinin lastik dişleri 1,6 mm altında olan lastiklerini değiştirmesi ve lastik yanaklarında kış lastiği logolu kış tipi lastiklerin kullanılması gerektiğini belirtiyorlar.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.

Kış lastikleri doğru saklanmalı

Doğru şekilde bakımı yapılırsa kış lastikleri yaz lastikleri kadar uzun ömürlü olabilir. Yan yatırılarak özel torbalarda saklanmalıdır (asla sırt tarafı alta gelecek şekilde saklanmamalıdır). Yaşadığınız veya çalıştığınız yerde saklamak için yeriniz yoksa, bayiniz size saklamanız için bir yer önerebilir.

Kış lastiği nedir?

Kış lastiği veya kar lastiği, kar ve buz üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış lastiklerdir. Kış lastikleri, yaz lastiklerindekilerden daha büyük aralıklı taban tasarımı ile kar ve buz üzerinde çekişi arttıran özelliklere sahiptir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.