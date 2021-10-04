Kış hastalıklarının kökünü nogay çayıyla kazıyın!

Bağışıklığınız çok düşükse ve her sene kış mevsimini hastalıklarla geçiriyorsanız, bu durumdan artık sıkıldıysanız bu yıl kış aylarını hastalıksız geçirmenizi sağlayacak nogay çayıyla tanışın! Nogay çayı nedir? Nasıl hazırlanılır ve nasıl tüketilir? Sizler için derledik...



Çayın sütte kaynatılmasıyla hazırlanan bir içecek olan nogay çayı, Tatar çayı olarak da bilinir. Nogay çayını kimisi çay gibi fincanda, kimisi de çorba kasesine koyup ekmek banarak çorba gibi tüketiyor. Nogay çayı içine konulan malzemeler sayesinde tam bir şifa deposu haline geliyor. Doğal bir hastalık savar olan bu çayın çok eski zamanlardan beri tüketildiği düşünülüyor.

Başta Tibet, Hindistan ve İngiliz kültürleri olmak üzere tüm dünyada tüketilen süt ve çay ikilisi üç farklı şekilde hazırlanıyor. Hindistan kültüründe bu çay doğrudan çay sütte demlenilerek hazırlanıyor. Tibet kültüründe ise içine tarçın, kakule gibi baharatlar da ekleniyor. İngilizler ise hepimizin bildiği gibi demlenmiş çaya süt katıyor.

Nogay çayı Hindistan ve Tibet kültüründen esinlenilerek hazırlanmış bir çay olabilir. Çünkü nogay çayı da Hindistan ve Tibet kültürlerindeki gibi çayın süt ile demlenmesiyle hazırlanıyor. İçerisine tereyağı ve baharat katılarak tüketiliyor.

Nogay çayı nasıl hazırlanır?

Nogay çayı hazırlamak için ihtiyacınız olacak malzemeler; 1 yemek kaşığı siyah çay, 1 su bardağı su, 1,5-2 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tereyağ, tuz ve karabiber.

1 su bardağı suyu tencereye alarak kaynatın. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı siyah çay ekleyin. Bu karışımı birkaç dakika kaynatın. Çay rengini suya vermelidir. Daha sonra içerisine yavaş yavaş, kestirmeden sütü ekleyin ve karıştırın. Kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve süzgeçle içerisinden çay tanelerini çıkartın. Çayınızı bir kaseye ya da kupa bardağa koyun. İçerisinde tereyağını ilave edin ve karıştırın. Baharatları da ekledikten sonra sıcak olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

Nogay çayının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Nogay çayı kış hastalıklarının iyileşme sürecini hızlandırır. Boğaz ağrılarını keser. Öksürüğü dindirir. Balgamı söküp atar. Karabiber sayesinde solunum yolu tıkanıklığını giderir.

Nogay çayını düzenli olarak tüketirseniz kış hastalıklarına yakalanmazsınız çünkü bağışıklık sisteminiz güçlenir. Vücudunuz hastalıklardan korunur.

Bu çay kuru ciltleri nemlendirir, derinin pul pul dökülmesine müsaade etmez. Nemlenen cildinizde yaşlanma etkileri de daha yavaş görülür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.