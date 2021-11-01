Kış desteği yardımı nasıl alınır? Kömür ve elektrik yardımına nereden ve nasıl başvuru yapılır? Kış aylarına girilirken ihtiyaç sahiplerine kış yardımı yapılacağını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı. Derya Yanık kış yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapılacağını duyurdu. İhtiyaç sahibi milyonlarca kişi de yakacak (kömür) ve elektrik yardımını nasıl alınacağını başvuruların nereye yapılacağını araştırmaya başladı. İşte kömür ve elektrik yardımına ilişkin detaylar...

Kış desteği yardımı nasıl alınır? Kömür ve elektrik yardımına nereden ve nasıl başvuru yapılır? Kış aylarına girilirken ihtiyaç sahiplerine kış yardımı yapılacağını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı. Derya Yanık kış yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapılacağını duyurdu. İhtiyaç sahibi milyonlarca kişi de yakacak (kömür) ve elektrik yardımını nasıl alınacağını başvuruların nereye yapılacağını araştırmaya başladı. İşte kömür ve elektrik yardımına ilişkin detaylar...

Kış ayları geldi ve vatandaşların faturaları daha da kabarık gelmeye başladı. Özellikle ihtiyaç sahipleri havaların soğumasıyla nasıl ısınacaklarını kara kara düşünürken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Yanık ihtiyaç sahiplerine 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapıalcağını açıkladı. Ülkemizde yüz binlerce ihtiyaç sahibi bulunuyor ve bu ihtiyaç sahipleri de kömür ve elektrik yardımının nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Peki Kış desteği yardımı nasıl alınır? Kömür ve elektrik yardımına nereden ve nasıl başvuru yapılır?

Kış desteği yardımı nasıl alınır?

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü bildirerek, özellikle kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklere ayrı özen gösterdiklerini kaydetti. Yanık, "Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar TL destek vereceğiz" dedi. Yardımdan faydalanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceğini söyleyen Yanık, "Elektrik Tüketim Desteği'ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak” diye konuştu.

Kömür ve elektrik yardımına nereden ve nasıl başvuru yapılır?

Elektrik Tüketim Desteği'nde ise 2019'dan bugüne kadar yapılan yardımın 6 milyar TL'ye ulaştığına dikkat çeken Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği vereceğiz.” dedi.

Bakan Yanık, yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine şu bilgileri verdi: “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan Elektrik Tüketim Desteği'ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.