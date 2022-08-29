Okulların açılmasına kısa bir süre kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrencilerin defter, kitap ve diğer kırtasiye giderleri için velilere 1.300 TL yardımda bulunacak. Peki bu yardımı kimler alabilir ve başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 12 Eylül'de öğrenciler için zil çalacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala velilere okulların defter, kitap ve diğer kırtasiye giderleri için başvuruda bulunulacak. uygun görülmesi halinde ihtiyaç sahibi ailelere 1.300 TL ücretsiz kırtasiye yardımı yapılacaktır. Peki, Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye yardımını kimler alabilir?

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet kırtasiye yardımı başvuruları başladı. İhtiyaç sahibi aileler e-Devlet üzerinden kırtasiye yardımı başvurusunda bulunabilecek. Bu yardım yılda sadece bir kez verilmektedir.

-Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

- Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

-Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi

- Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK'dan alınan belge

- Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği

- Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi

- Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi

- Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi

-Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi

Kırtasiye yardımını kimler alabilir?

Kişi başına aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler düşük gelirli olarak kabul edilir. Düşük gelirli ve ekonomik sıkıntısı olan aileler ile maddi durumu kötü olan aileler, Sosyal Yardım kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabilirler. .