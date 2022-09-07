Kırşehir’de Bugün Hava Nasıl? 7 Günlük Hava Durumu
Türkiye’nin illerinden Kırşehir ili hakkında en merak edilen konular arasında hava durumu yer almakta. Kırşehir’de hafta sonu havalar nasıl? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kırşehir 15 günlük hava durumu işte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-07 18:04:23
Kırşehir Hava Durumu 7 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Eyl Çar
|
Yer yer sağanak yağış
|
Yağış Oranı 58
|
22°
|
7°
|
15 Eyl Per
|
Zaman zaman bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
22°
|
7°
|
16 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 2
|
25°
|
9°
|
17 Eyl Cmt
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
25°
|
9°
|
18 Eyl Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
26°
|
10°
|
19 Eyl Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
26°
|
10°
|
20 Eyl Sal
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
26°
|
10°
Kırşehir Hava Durumu 15 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Eyl Çar
|
Yer yer sağanak
|
Yağış Oranı 58
|
22°
|
7°
|
15 Eyl Per
|
Zaman zaman bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
22°
|
7°
|
16 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 2
|
25°
|
9°
|
17 Eyl Cmt
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
25°
|
9°
|
18 Eyl Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
26°
|
10°
|
19 Eyl Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
26°
|
10°
|
20 Eyl Sal
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
26°
|
10°
|
21 Eyl Çar
|
Aralıklı güneş
|
Yağış Oranı 20
|
21°
|
10°
|
22 Eyl Per
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
21°
|
8°
|
23 Eyl Cum
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
22°
|
9°
|
24 Eyl Cmt
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 20
|
24°
|
10°
|
25 Eyl Paz
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 10
|
24°
|
10°
|
26 Eyl Pzt
|
Sağanak ihtimali
|
Yağış Oranı 55
|
24°
|
10°
|
27 Eyl Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
24°
|
10°
|
28 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
24°
|
10°
YORUMLAR (0)