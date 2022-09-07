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TIMETURK / GENEL / Kırşehir’de Bugün Hava Nasıl? 7 Günlük Hava Durumu

Kırşehir’de Bugün Hava Nasıl? 7 Günlük Hava Durumu

Türkiye’nin illerinden Kırşehir ili hakkında en merak edilen konular arasında hava durumu yer almakta. Kırşehir’de hafta sonu havalar nasıl? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kırşehir 15 günlük hava durumu işte merak edilen tüm detayların cevabı…

5 Dakika Önce
2022-09-07 18:04:23
Kırşehir’de Bugün Hava Nasıl? 7 Günlük Hava Durumu

Kırşehir Hava Durumu 7 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Eyl Çar

Yer yer sağanak yağış

Yağış Oranı 58

22°

15 Eyl Per

Zaman zaman bulutlu

Yağış Oranı 25

22°

16 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 2

25°

17 Eyl Cmt

Bol Güneşli

Yağış Oranı 1

25°

18 Eyl Paz

Güneşli

Yağış Oranı 1

26°

10°

19 Eyl Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 0

26°

10°

20 Eyl Sal

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 0

26°

10°

Kırşehir Hava Durumu 15 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Eyl Çar

Yer yer sağanak

Yağış Oranı 58

22°

15 Eyl Per

Zaman zaman bulutlu

Yağış Oranı 25

22°

16 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 2

25°

17 Eyl Cmt

Bol Güneşli

Yağış Oranı 1

25°

18 Eyl Paz

Güneşli

Yağış Oranı 1

26°

10°

19 Eyl Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 0

26°

10°

20 Eyl Sal

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 0

26°

10°

21 Eyl Çar

Aralıklı güneş

Yağış Oranı 20

21°

10°

22 Eyl Per

Güneşli

Yağış Oranı 5

21°

23 Eyl Cum

Bol Güneşli

Yağış Oranı 5

22°

24 Eyl Cmt

Bol Güneşli

Yağış Oranı 20

24°

10°

25 Eyl Paz

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 10

24°

10°

26 Eyl Pzt

Sağanak ihtimali

Yağış Oranı 55

24°

10°

27 Eyl Sal

Güneşli

Yağış Oranı 5

24°

10°

28 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 5

24°

10°

.

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