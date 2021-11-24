Kirpiklerinizi ve kaşlarınızı çoğaltmak için...

Kozmetik ürünler, yaşın ilerlemesi, hormonal dengesizlikler veya çeşitli hastalıklar yüzünden zaman içerisinde kirpik ve kaşlarımız dökülebiliyor. Peki kirpik ve kaşların eski sağlığına kavuşmaları, çoğalmaları ve güçlenmeleri için ne yapabiliriz? Sizler için kaş ve kirpikler için doğal yöntemler araştırdık...

Zaman içerisinde kullanılan kozmetik ürünler, yaş ilerlemesi, hormonlarda görülen dengesizlikler veya hastalıklar yüzünden kaşlarımız ve kirpiklerimiz eski sağlığını kaybediyor, kopup azalabiliyorlar. Kirpiklerimizi ve kaşlarımızı güçlendirmek, dökülmelerinin önüne geçmek ve çoğalmalarını sağlamak için bazı doğal ürünler kullanabiliriz. Peki bu doğal ürünler neler?

Kaşları ve kirpikleri güçlendirmek ve çoğaltmak için bazı temel malzemelere ihtiyacımız olacak. Bu temel malzemeler zeytinyağı, Hint Yağı, Hindistan cevizi yağı, tatlı badem yağı, avokado yağı, lavanta yağı, aloe vera jeli, E vitamini yağı veya ampulü ve yeşil çaydır.

Yeşil çay

Gözünüzde makyaj varsa temizleyin. Daha sonra yeşil çayı yarım bardak sıcak su kullanarak beş dakika demleyin. Ardından bir pamuk yardımıyla demlediğiniz çayla kirpik diplerine kompres yapın. Yeşil çay kirpik diplerindeki kalıntıları temizler, dökülmelerin önüne geçer ve gözlerinizin dinlenmesini sağlar. Bu işlemi uygularken çay ılık olmalıdır. Ayrıca gözlerinize fazla baskı uygulamanız doğru olmayacaktır.

Zeytinyağı

Saçlarımız için zaman zaman zeytinyağını kullanıyoruz. Zeytinyağı kirpiklere ve kaşlara da iyi gelecektir. Soğuk sıkma doğal zeytinyağını her gece yatmadan önce kirpiklerinize ve kaşlarınıza kulak çubuğu veya parmağınızla sürün. Bu uygulamayı düzenli olarak yaparsanız bir ay içerisinde faydalarını görebilirsiniz.

Hint yağı

Bir tatlı kaşığı Hint yağı, bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı, bir ampul E vitamini veya bir tatlı kaşığı E vitamini yağını temiz bir kabın içerisinde karıştırın ve her gece kaş ve kirpiklerinize sürün.

Kirpik bakım kürü

Kirpik bakım kürü için bir tatlı kaşığı Hint yağı, bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı, bir ampul E vitamini veya bir tatlı kaşığı E vitamini yağı, bir tatlı kaşığı aloe vera jeli, beş damla badem yağına ihtiyacınız olacak. İsterseniz bu karışıma iki damla lavanta yağı da ilave edebilirsiniz. Fakat hassas bir yapıdaysanız lavanta yağı eklemenizi tavsiye etmeyiz. Bu malzemeleri birbirine karıştırıp her gece yatmadan önce uygularsanız kirpikleriniz çoğalacak ve güçlenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.