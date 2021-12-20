Kirpiklerinizi gürleştirmek için...

Hint yağı bitkisinin anavatanı Hindistan'dır. Bu bitki sütleğengiller familyasına aittir. İngilizcesi Castor Oil olarak geçer. Akdeniz iklimin görüldüğü yerlerde doğal bir şekilde yetişir veya kültürü yapılır. Sizler için Hint yağının vücudumuza sağladığı faydaları araştırdık...



Hint yağı bitkisinin tohumlarının ezilmesiyle Hint yağı elde edilir. Güzellik amaçlı kullanılan hint yağı tedavi amaçlı da kullanılabilir. Bu yağı en çok Hindistan ve Afrika'da kullanılır. Tam bir şifa kaynağı olan Hint yağı kabızlığa ve eklem ağrılarına iyi gelir ve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmamızı sağlar. Hint yağı aynı zamanda saç, sakal, kaş, kirpik, cilde ve yüze iyi gelen yağlar arasındadır.

Hint yağının vücudumuza ne gibi bir faydası vardır?

Hint yağı doğal bir saç gürleştiricidir. Eğer güçsüz, seyrek veya uzamayan saçlarınız varsa Hint yağını saç köklerinize masaj yaparak yedirin ve daha sonra tüm saçınıza sürün. Yaklaşık dört saat bekletin. Uyumadan önce sürüp saçlarınızı kapatarak sabah uyanınca da yıkayabilirsiniz.

Hint yağı içerisindeki E vitamini, omega 6, trigliserid yağ asidi ve çeşitli mineraller sayesinde saç köklerini güçlendirir, saçların gürleşmesini ve uzamasını hızlandırır. Bu etkisini kaşlar üzerinde de gösterir. Özellikle kaş dökülmesine çok iyi gelir. Bunun için temiz bir kulak çubuğunu Hint yağına batırın. Daha sonra bu çubukla kirpiklerinize tıpkı rimel sürüyormuş gibi Hint yağını sürün. Kaşlarınıza da ayrı bir kulak çubuğunla yuvarlak hareketlerle sürün. Bu işlemi uygularken gözlerinize değmemesine çok dikkat edin. Sürdükten sonra yarım saat bekletip ardından ılık suyla yağı temizleyin. Temizlerken kaş ve kirpiklerinize çok nazik davranın.

Hint yağı, ayrıca antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde bakteri ve mantarlara karşı da çok etkili ve doğal bir yöntemdir. Özellikle kepek, saç derisi kuruluğu ve saçkıran gibi yaygın problemlere çözüm olur.

Hint yağı, uzun yıllardır ağrılara karşı kullanılan alternatif tedavidir. Eklem ağrıları üzerinde çok etkilidir. Bunun için ağrıların bulunduğu bölgeye Hint yağı damlatıp hafif hareketlerle masaj yapabilirsiniz. Ağrılarınız bu şekilde azalmazsa ağrının bulunduğu bölgeye Hint yağını güzel bir şekilde sürdükten sonra bir bezle kapatın. Bu bezin üzerine sıcak su torbası koyun ve yaklaşık bir saat bekletin. Ancak bu işlemi uygularken bir rahatsızlık duyarsanız hiç bekletmeden sıcak su torbasını kaldırın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.