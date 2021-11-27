Kırmızı soğan unutkanlığı önlüyor

Unutkanlık günlük hayatımızı oldukça olumsuz etkileyen bir durumdur. Gün içerisinde birçok işimiz unutkanlık yüzünden aksayabilir. Park ettiğimiz arabanın yerini, anahtarımızın yerini, önemli bir günü veya isimleri kolayca unutabiliriz. Peki unutkanlığı nasıl önleyeceğiz? Hangi besinler unutkanlığa iyi geliyor? Bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...



Unutkanlık birçok insanın ortak problemidir. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durum park ettiğimiz arabanın dahi yerini unutmamıza neden olabilir. Önemli gün ve tarihler, kişiler, isimler, önemli eşyalar... Hepsini kolay bir şekilde unutabiliyoruz. Bu durumun önüne geçmek için besinlerden faydalanabiliriz.

Hangi besinler unutkanlığı önlüyor?

Yaban mersini

Yaban mersini unutkanlığa iyi gelen lezzetli bir meyvedir. Bilhassa da yaşa bağlı olarak oluşan unutkanlığı geciktirebilir.

Kepekli tahıllar

Unutkanlığa beynin yeteri kadar oksijen almaması da etki edebilir. Bunun için düzenli kan akışının sağlanması lazımdır. Yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmekler gibi kepekli gıdalar kan akışını olumsuz etkileyen damar tıkanıklığına karşı vücudumuzu korur. Yani beyaz ekmek yerine tam buğday veya kepekli ekmek tüketerek uzun vadede hafızanızın korunmasını sağlayabilirsiniz.

Kırmızı soğan

Kırmızı soğan, quercetin isimli bileşenden çok zengindir. Quercetin bileşeni hafızayı geliştirir ve unutkanlığı önlemeye yardımcı olur.

Nar

Narın antioksidan özelliği bulunur. Bu meyve vücudun bozulan hücre yapısını onarmaya yardımcı olur. Bu sayede de unutkanlığa iyi gelir ve beyin hücrelerini korur.

Bitter çikolata

Antioksidan etkisi bulunan bir diğer yiyecek de bitter çikolatadır. Bitter çikolata unutkanlığı önleyen besinlerdendir. Aynı zamanda içinde bulunan kafein konsantrasyonun artmasına yardımcı olur. Fakat çikolatanın bu olumlu etkilerinden yararlanabilmek için, %50-%70 arasında kakao içeren bitter çikolataları tercih etmelisiniz.

Ispanak

Ispanak folik asit ve mineraller bakımından oldukça zengindir. Bu sayede ıspanak hafızayı güçlendirir ve unutkanlığın önüne geçer. Folik asit, alzheimerdan korunmak ve yaşa bağlı olarak oluşan unutkanlığın tedavisi için önerilen vitaminler arasında ilk sıralarda yer alır. Bu yüzden sık sık ıspanak tüketmenizi tavsiye ederiz.

Somon

Somon balığı omega 3 bakımından çok zengindir. Ayrıca güçlü de bir protein kaynağıdır. Bu balık insan vücudunun genel sağlığının korunmasına da yardımcı olur. Unutkanlığı da önleyen somonu sık sık tüketmeniz gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.