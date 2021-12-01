Marinasyon işlemi etin tadını güzelleştirmek ve kıvama getirmek için daha çok asidik malzemelerle uygulanan bir yöntemdir. Peki kırmızı et nasıl marine edilmeli? Sizler için araştırdık, gelin birlikte bakalım...



Yiyecekleri pişirmeden önce genel olarak asidik bir sıvıya daldırma işlemi marinasyon işlemi olarak isimlendirilir. Marinasyon işleminde ete lezzet kazandırmak için yağlar ve baharatlar da kullanılır.

Hangi etler marine edilir, hangi etler edilmez?

Birçok insan her çeşit etin marine edilebileceğini düşünse de bu yanlıştır. Marine edilebilir etler pançeta, bonfile, biftek, gerdan, mermer şeklindeki steak etlerdir. Kemiksiz pirzola, kontrfile biftek, T-bone, NY strips, fileminyon ise kendileri zaten lezzetli olduğu için marinasyon işlemine ihtiyaç duymazlar.

Kırmızı et nasıl marine edilmeli?

Kırmızı et marine edecekseniz yassı olacak etleri tercih etmelisiniz. Kalın, ele gelir fakat pürüzsüz bir şekilde kesilmiş etler de tercih edebilirsiniz.

İlk olarak marine edeceğiniz eti bir buçuk parmak kalınlığında kesmeniz gerekir. Çünkü marine sosu etin her yerine dağılabilmelidir. Asit etin içine işlemeli ve etin kas yapısını rahatlatmalıdır. Kalın kesilmiş bir etin dışı marine olurken sos içine işlemeyecektir.

Marine sosu hazırlamanın bir püf noktası vardır. Neredeyse tüm marine sosları içinde asidik bir element içerir. Bu element ya sirke, ya limondur. Fakat marine işleminde kullanacağınız sos çok yüksek oranda asidik element içermemelidir. Aksi taktirde etin yapısı bozulabilir.

Hazırladığınız eti bir poşet veya bir kabın içerisine alın. Üzerine marinasyon sosunu dökün. Sos etin her tarafına gelmelidir. Eğer marinasyon işlemi için fazla zamanınız yoksa ete masaj yaparak marinasyon sosunu yedirebilirsiniz. Kullandığınız sosa bağlı olarak etin marinasyon işlemi 2 saat ile 24 saat arasında sürmelidir. Süreye sadık kalmak etin lezzeti için çok önemlidir.

Marinasyon süresi bittikten sonra eti eti sostan çıkarırken üzerindeki marine sosunun akmasına izin verin. Daha sonra etin oda sıcaklığına gelmesi için bir müddet bekleyin. Etten geriye kalan marinasyon sosunuzu başka bir yerde kullanmayı düşünmeyin. Çünkü etten geriye kalan marine sosuna geçen bakteriler yüzünden zehirlenme riski yaşayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.