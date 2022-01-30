Kırışıklığı gidermek için...

Her geçen gün, cildinizin daha çok kırıştığını düşünüyor musunuz? Eğer cildinizde oluşan en küçük bir kırışıklık sizi olumsuz etkiliyorsa kırışıklık giderici maskeler yaparak bu sorundan kurtulabilirsiniz...



Ciltte en çok yüz, boyun, eller ve ön kollar gibi güneşe maruz kalan bölgelerde görülen kırışıklıklar yaşlanmanın doğal bir öğesidir. Kırışıklıkların sebebi genellikle cilt yapısı, dokusu ve genetiktir. Ancak açık tene sahip kişilerin cildinde oluşan kırışıklıkların sorumlusu genellikle güneş maruziyetidir. Cildinizdeki kırışıklar için evde kırışıklık giderici maskeler hazırlayabilirsiniz.

Hücre yenileyici muz maskesi nasıl hazırlanır?

Hücre yenileyici muz maskesi için bir tane olgun muz ve blendera ihtiyacınız olacak. Olgun muzu blenderden geçirip püre haline getirin. Kirden yağdan ve varsa makyaj kalıntısından arındırdığınız cildinize bu püreyi uygulayın. Her hafta bir kez muz maskesini uygularsanız; cilt hücrelerinin hasar görmesinin önüne geçebilir ve ciltte kırışıklık olan bölgeleri onarabilirsiniz.

Yaşlanma karşıtı yaş maya maskesi nasıl hazırlanır?

Yaşlanma karşıtı yaş maya maskesi için bir fincan ılık su ve bir paket yaş mayaya ihtiyacınız olacak. Ilık suyun içerisinde mayayı eritin ve kıvam almasını sağlayın. Ardından cildinize bu karışımı sürün. Yaklaşık yarım saat boyunca cildinizde bekletin ve ılık suyla temizleyin.

Gözenek sıkılaştırıcı yulaf maskesi nasıl hazırlanır?

Gözenek sıkılaştırıcı yulaf maskesi için dört çorba kaşığı ılık süt ve iki çorba kaşığı yulafa ihtiyacınız olacak. Ilık sütün içerisinde yulafı ezerek maskeyi hazırlayın. Daha sonra maskeyi cildinize yedirin. Bu maske sayesinde cildinizdeki ölü deri atılacak ve cilt hücreleriniz yenilenecektir. Cildiniz nefes alırsa kırışıklık oluşumunu önleyebilirsiniz.

Nemlendirici limonlu yoğurt maskesi nasıl hazırlanır?

Nemlendirici limonlu yoğurt maskesi için iki çorba kaşığı yoğurt ve bir çorba kaşığı limon suyuna ihtiyacınız olacak. Yoğurt ve limonu güzel bir şekilde karıştırın. Göz çevrenize dikkatli bir şekilde hazırladığınız karışımı sürün. Daha sonra on beş dakia bekleyin.

Vitaminli salatalık maskesi nasıl hazırlanır?

Vitaminli salatalık maskesi için bir tane orta boy salatalık ve bir tane yumurtanın beyazına ihtiyacınız olacak. Salatalığı blenderden geçirin. Püre haline geldikten sonra içerisine yumurta akını ilave edip bir kez daha ezin. Krem kıvamına gelen bu maskeyi, düzenli bir şekilde kullanmaya özen gösterin. Cildinizde sarkma ve kırışıklık oluşmasının önüne geçmek için her hafta bir kez uygulayabilirsiniz. .