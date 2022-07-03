Kırılma Noktası filmi konusu nedir? Kırılma Noktası oyuncuları kimdir?

2 Temmuz Cumartesi akşamı ATV ekranlarında seyircisi ile buluşan Kırılma Noktası filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. 2015 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ericson Core oturuyor. Aksiyon türündeki filmin başrollerini Teresa Palmer, Luke Bracey paylaşıyor. Peki; Kırılma Noktası filmi konusu nedir? Kırılma Noktası filmi oyuncuları kimler?

Kırılma Noktası filmi 2 Temmuz Cumartesi günü ATV'de ekranlara geldi. Medya gündemini yakından takip edenler filmin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Gizli göreve giden Johnny Utah isimli genç bir FBI ajanının hikayesini anlatan Kırılma Noktası filminin konusu nedir? Kırılma Noktası filminin oyuncuları kimlerdir?

Kırılma Noktası filmi konusu nedir?

Johnny Utah genç bir FBI ajanıdır. Gizli bir görevde, Bodhi adında bir adam tarafından yönetilen hırsızlık çetesine sızar. Pek çok yeteneğe sahip olan bu sporcular polis güçlerinin dikkatini çekmektedir; zira sıra dışı yöntemlerle birçok suç işlemektedirler. Utah kimliğini gizleyerek bu ekip ile suç örgütleri arasındaki bağlantıyı kanıtlamaya çalışır.

Kırılma Noktası oyuncuları kimdir?

Luke Bracey, Teresa Palmer, Ray Winstone, Edgar Ramirez, Delroy Lindo. .