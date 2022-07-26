Kirazın faydaları neler? Kiraz neye iyi gelir?

Gülgiller familyasından Kuzey Akdeniz kıyıları, Güney Kafkasya, Hazar Denizi ve Kuzeydoğu Anadolu'da doğal olarak bulunan meyve ağacıdır.

Kiraz, Prunus cinsinin birçok bitkisinin meyvesi olarak bilinmekte. Yaz mevsiminin vazgeçilmesi meyvesi kiraz güçlü bir antioksidandır. Ayrıca C vitamini açısından oldukça zengindir. İçeriğinde bol miktarda, Lif, A vitamini, demir, kalsiyum ve protein gibi temel minerallerin yanı sıra ayrıca önemli miktarlarda potasyum içeren mucizevi besindir.Kirazın faydaları neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kirazın zararı var mı? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar.

KİRAZIN FAYDALARI

Anti-İnflamatuar Etkili. ...

Gut Hastalığı Ataklarını Önleyebilir. ...

Tansiyon Düşürücü ...

Doğal Melatonin. ...

Sporcular İçin Faydalı ...

Kilo Vermeye Yardımcı ...

Cildinizi Canlandırır.

Antioksidan etkisiyle kansere karşı koruma sağlar,

Kalp ve damar sağlığını korur,

Hafıza sorunlarını giderir,

Nörolojik hastalıkların görülme riskini azaltır,

Diyabet riskini düşürür,

Cildi korur, yaşlanma belirtilerini geciktirir,

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur,

KİRAZIN ZARARI VAR MI?

Hem lezzeti hem sağlığa olan faydası ile bilinen kiraz meyvesi, faydasının olduğunun yanı sıra ayrıca aşırı tüketimi bazı sağlıksorunlarına yol açabilir.

Aşırı kiraz tüketiminde karaciğer yağlanması ve insülin direncine neden olabilir. Ayrıca gereğinden fazla tüketmek bireylerde yan etkilere neden olabilir. İshal ve mide ekşimesi bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara da sebep olabilir. BU sebepten aşırı kiraz tüketiminden kaçınmak gerekir.

KİRAZIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Kirazın kalorisi ve besin değeri nedir? Kiraz zayıflatır mı? Mucizevi besinlerden kiraz meyvesi hakkında diyet yapanlar tarafından en çok merak edilen konular arasında kiraz zayıflatıyor mu? sorusu yer almakta. 100 gram kiraz 70 kaloridir.Kirazın besin değeri ise; 100 gramı 16.01 gram karbonhidrat, 1.06 gram protein, 0.2 gram yağ, 2.1 gram lif içermektedir.Kiraz meyvesi,yağ yakmayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca diyet uzmanları tarafından da kiraz tüketmek gerektiği belirtilmekte. .