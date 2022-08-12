Bağışıklığımızı güçlendirerek sağlığımızı korumak, sağlık şikayetlerimizi gidermek veya kilo vermek için genellikle bitkisel yöntemlere başvururuz. Tüm bunlar için kullanılacak birçok yöntem ve şifalı ot vardır. Bunlardan biri de yaz aylarında en çok tüketilen lezzetli meyvelerden biri olan kirazın sapıdır. Kiraz sapı ile yapılan kiraz sapı çayı, son yıllarda sıkça tüketilen bir çay haline gelmiştir. Peki, Kiraz sapı çayının faydaları nedir? Kiraz sapı neye iyi gelir?

Yaz aylarında hemen her gün severek tüketilen ve vücuda birçok faydası bulunan kiraz, sapı kadar pek çok rahatsızlığa da şifadır. Kanı sulandırarak felç ve kalp krizi gibi hastalıkları önlemesiyle bilinen ve lezzetiyle ünlü olan kirazın sapı genellikle çay yapılarak tüketilir. Oldukça merak edilen kiraz sapı çayının faydaları hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki, Kiraz sapı çayının faydaları nedir? Kiraz sapı neye iyi gelir?

Kiraz sapı çayının faydaları nedir?

Gülgiller familyasından olan ve dünyada en çok ülkemiz tarafından üretilen kiraz, herkes tarafından sevilen ve tüketilen bir meyvedir. Kirazın meyvesinin sapları kadar sağlığa da birçok faydası olduğu konusunda araştırmalar yapılmıştır. Genellikle çay yapılarak tüketilir. Bu çayın pek çok faydası arasında kiraz sapı çayının adet görmeye neden olup olmadığı sorusu da genel olarak araştırılan konular arasındadır. Kiraz sapı çayının adet söktürücü özelliğinden dolayı genellikle kadınlar tarafından tüketildiği bilinmektedir. Ama aynı zamanda erkekler için de çok faydalıdır. İşte kök çayının faydaları...

Kiraz saplarında bulunan potasyum ve biyoflavanoidler sayesinde doğal bir idrar söktürücüdür. Böbrek ve idrar yolunu temizleyerek, iltihap oluşumunu önler. Bununla birlikte idrar yolunda oluşabilecek enfeksiyonların azalmasını sağlar. Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Bu yüzden detoks programlarında da kullanılabilir. Vücuttaki atıkların giderilmesini sağladığı için selülit ve yağ oluşumunu önler, zayıflamaya yardımcı olur. Vücutta ödem oluşumunu azaltır. Sakinleştirici özelliği sayesinde uykuya dalmayı kolaylaştırır. Stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların azalmasını sağlar. Ciltte oluşan sivilce, siyah nokta ve lekelere karşı etkilidir. Böbreklerin taş ve kum yapmasını önler. Regl döneminde oluşan şişkinlikleri ve ağrıları azaltır.

Kurutulmuş kiraz saplarını 2 bardak suya koyun ve kaynatın. Bir bardak suya 20 adet kiraz sapı koyabilirsiniz. Kaynayan çayı bardağa koyun ve 10 dakika demlenmesine izin verin. Ardından çayı tüketebilirsiniz. Aç karnına içilmesi tavsiye edilir. Hazır kiraz sapları satın alabilir veya kendiniz kurutabilirsiniz.

Kronik hastalığı olanlar, düzenli ilaç kullananlar, hassas kişiler, hamileler ve emziren anneler için kiraz sapı çayı veya kiraz sapı suyu tüketilmesi sakıncalıdır. Sağlıklı yetişkin bireyler kiraz sapı tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışmalı, doktor tarafından onaylanmayan herhangi bir bitkisel ürün bilinçsizce kullanılmamalıdır.