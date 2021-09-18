Kiralık ev fiyatları son günlerde bir hayli artmış durumda. Özellikle yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla büyük şehirlerde kiralık ev bulmak neredeyse mucize haline geldi. Bulunan evler ise ya çok eski ya da kiraları çok pahalı. Kirada oturan vatandaşlar da Kira sözleşmesi biten evden kiracı çıkartılır mı? Kira kontratı bitince kiracı evden çıkartılır mı? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte kira sözleşmesi biten kiracıların hakları...

Günümüzde kiralık ev bulmak bir hayli zorlaşmış duurmda. Okullarda yüz yüze eğitimlerin de başlamasıyla büyük kentlerde kiralık evlere adeta akın oldu. Bu durumda kira fiyatları da katlanarak arttı. Gelen bazı haberlere göre ev sahipleri mevcut kiracılarından aldıkları ücreti yetersiz görüp fırtastçılık yaparak kiracılarını evden çıkarmak için fırsat kollamaya başlamış durumda. Kira sözleşmesi biten kiracılar da ev sahipleri tarafından evden çıkartılmak istenebiliyor. Peki kira sözleşmesi bitince kiracı evden çıkartılabilir mi? Kiracılar kira kontratı bitince evden çıkmak zorunda mı? Bu soruların yanıtlarına aşıda yer vereceğiz...

Kira sözleşmesi biten evden kiracı çıkartılır mı?

Kirada oturan vatandaşların en büyük endişesi kira kontratının bitmesi yada bitmeye yaklaşması. Böyle bir durumda kiracılar rahat olmalı. Kira kontratı kiracının iteği ile 10 defa uzatılabilir. Bunun için ev sahibine 1 ay önceden bildirmesi gerekiyor. Kiracı kontratı uzatmak istediğini bildirdiği halde ev sahibi kiracıyı kira sözleşmesi bittiğini bahane göstererek evden çıkartamaz.

Kira kontratı bitince kiracı evden çıkartılır mı?

Kira kontratlarının süresi kiracı ile ev sahibi arasında anlaşılarak yapılır? Örneğin 1 yıllık kira kontratı imzalayan ve eve taşınan kiracı 1 yılın sonuna yaklaşırken kira kontratını kendi isteği ile tek taraflı olarak uzatabilir. Kira kontratını yenileyeceğini ev sahibine bildiren kiracının kira sözleşmesi uzamış olur. Böyle bir durumda kiracılarevden çıakrtılamaz.

Kiracılar hangi şartlarda evden çıkartılır?

Kiracıların evden çıkartılması için bazı şartların oluşması gerekiyor. İşte onlardan bazıları;

* Tahliye Taahhütnamesi Varsa

* Kira Sözleşmesi 10. Kez Yenilenmişse

* Ev – İşyeri Sahibinin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye

* Yeniden İnşa ve İmar Nedeniyle Tahliye

* Ev – İşyerinin Satılması Durumunda Tahliye

* Kira Bedeli Ödenmemişse

Kira nedir?

Kiralama, başka birine ait bir malın, hizmetin veya mülkün geçici kullanımı için ödeme yapılan bir sözleşmedir. Brüt kira, kiracının bir daire kira bedeli ödediği ve ev sahibinin düzenli olarak mülkiyet tarafından yapılan tüm mülk masraflarını ödediği zamandır. Kiralamaya bir örnek, ekipman kiralamadır. Kiralama, paylaşım ekonomisine bir örnek olabilir. Kiralama zamanı kira sözleşmesi yapılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.