Kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2022 Eylül ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

TÜİK'in Eylül ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından kira artış oranları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Eylül ayı kira artışını hesaplamak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında kira artış oranı yüzde kaç oldu? Sorusuna cevap arıyor. İşte ÜFE TÜFE hesapları ile Eylül ayı kira artış oranları...

Eylül ayında konut kira artış oranı ve kira artışının ne kadar olacağı gündemde yer aldı. Milyonlarca vatandaş ne kadar kira ödeyeceklerini ve kiralarının ne kadar artacağını araştırmaya başladı. Haziran ayında yapılan düzenlemeye göre yenilenecek kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın kirasının yüzde 25'ini geçmeyecek. Buna göre Eylül ayında kira artış oranı ne oldu? Eylül 2022 kira artış oranı hesaplaması…

Örnek konut kirası: 2.000 TL

Kira artış oranı: %25

Haziran ayı kira artış tutarı: 500 TL

Haziran ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500 TL

Örnek konut kirası: 3.000,00 TL