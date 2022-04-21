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Kinder çikolata ürünlerine toplatma kararı

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TIMETURK / GENEL / Kinder çikolata ürünlerine toplatma kararı

Kinder çikolata ürünlerine toplatma kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerin Salmonella bakterisi riskine karşı toplatılmasına karar verdi.

2 Saat Önce
2022-04-21 16:59:06
Kinder çikolata ürünlerine toplatma kararı

Avrupa'da bazı ülkelerde salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı. Salmonella belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlere yönelik toplatma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerde tespit edilen Salmonella bakterisine ilişkin süreç ilk günden itibaren Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce titizlikle takip edilmekte ve gerekli kontroller yapılmaktadır.

'Analizlerde Salmonella tespiti yapılmamıştır'

Ülkemizde bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde Salmonella tespiti yapılmamıştır. Avrupa Birliği vakaya ilişkin güncel tespitleri bütün ülkelerle paylaşmaya devam etmektedir. Ülkemize de, 8 Temmuz 2022 tüketim tarihli, L329R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ve 15 Temmuz 2022 tüketim tarihli, 1336R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ürünlerine ilgili bildirim yapılmıştır.

Bu kapsamda bahse konu ürünler için Bakanlığımızca toplatma kararı alınmıştır. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik resmi kontrollerimiz devam etmektedir.

Kaynak: TRT Haber .

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