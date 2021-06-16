Kına gecesi yasak mı serbest mi? Kına gecesi ne zaman serbest olacak?

Kına gecesi yasak mı serbest mi? 1 Haziran itibari ile ülke genelinde kademeli normalleşmenin ikinci adımı uygulamaya geçmişti. 1 Haziran itibari ile dünya evine girmek isteyenleri ilgilendiren yeni kararlar açıklanmıştı. 1 Haziran'da nikah törenleri ve düğünler belli kurallar çerçevesinde yapılmasına karar verilmişti. Düğün öncesi kına gecesi yapmak isteyenler de Kına gecesi yapmak yasak mı sorusunu soruyor. Peki Kına gecesi yapmak serbest mi? Kına gecesi ne zaman serbest olacak? 1 Temmuz'da kına gecesi yapmak serbest olacak mı?

Kına gecesi yasak mı serbest mi? 1 Haziran itibari ile ülke genelinde kademeli normalleşmenin ikinci adımı uygulamaya geçmişti. 1 Haziran itibari ile dünya evine girmek isteyenleri ilgilendiren yeni kararlar açıklanmıştı. 1 Haziran'da nikah törenleri ve düğünler belli kurallar çerçevesinde yapılmasına karar verilmişti. Düğün öncesi kına gecesi yapmak isteyenler de Kına gecesi yapmak yasak mı sorusunu soruyor. Peki Kına gecesi yapmak serbest mi? Kına gecesi ne zaman serbest olacak? 1 Temmuz'da kına gecesi yapmak serbest olacak mı?

Korona virüs pandemisi nedeniyle birçok kişi evlilik planlarını ertelemişti. 1 Haziran'da başlayan esneme ile dünya evine girme pilanı yapanlar düğün için yeniden gün almaya başladı. Düğün öncesi kına gecesi yapmak isteyenler de Kına gecesi yasak mı? sorusuna yanıt arıyor. 1 Haziran'da düğün ve nikahlara yeniden izin çıkmıştı. Peki kına gecesi yapmak serbest mi?

Kına gecesi yasak mı serbest mi?

İçişleri Bakanlığı 1 Haziran itibari ile geçerli oalcak kademeli normalleşmeye ilişkin yayınladığı genelgede düğün, nikah, kına ve nişanlarla ilgili de detayları paylaştı. Genelgede, düğün ve nikah törenlerinin belirli kurallarla uygulanacağı, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirildi. Yani kına gecesi ve nişan faaliyetleri bir süre daha yasak olacak.

Kına gecesi ne zaman serbest olacak?

Kına gecelerinin ne zaman serbest olacağı meak ediliyor. Kına gecelerin 1 Temmuz'dan itibaren başlanabilecek.

15 Haziran'da kurallar değişti

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran Salı günü son verileceği vurgulanan genelgede, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.