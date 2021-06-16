DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Cem Küçük kimdir? Cem Küçük nereli? Cem Küçük hayatı ve biyografisi
Alesger: Şuşa Beyannamesi, Azerbaycan-Türkiye arasında en yüksek seviye
İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi?
Gazetecilerin kavgası sürüyor: 'Şerefsiz'... 'yer misin yemez misin’
Sosyal medyada en iyi içecek markası Beypazarı Doğal Maden Suyu
Müsilaj (deniz salyası) Akdeniz ve Ege'de var mı? Antalya, Bodrum, Marmaris, İzmir'de (deniz salyası) müsilaj var mı?
Karamollaoğlu'ndan cevap, Asiltürk'ten yeni açıklama
Sağlık Bakanı açıkladı: Gün içinde randevu, gün içinde aşı
Kuraklık samanı da vurdu
Avustralya'da sel ve fareden sonra örümcek ağı baskını!
Kısa çalışma dönemi bitiyor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rakibi belli oldu: Aslanlar Hollanda'ya gidiyor
Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan dava
17 yıllık Airbus-Boeing çekişmesinde yeni gelişme
Yıldız Ayhan kimdir? Yıldız Ayhan türküleri neler?

Kına gecesi yasak mı serbest mi? Kına gecesi ne zaman serbest olacak?

Kına gecesi yasak mı serbest mi? 1 Haziran itibari ile ülke genelinde kademeli normalleşmenin ikinci adımı uygulamaya geçmişti. 1 Haziran itibari ile dünya evine girmek isteyenleri ilgilendiren yeni kararlar açıklanmıştı. 1 Haziran'da nikah törenleri ve düğünler belli kurallar çerçevesinde yapılmasına karar verilmişti. Düğün öncesi kına gecesi yapmak isteyenler de Kına gecesi yapmak yasak mı sorusunu soruyor. Peki Kına gecesi yapmak serbest mi? Kına gecesi ne zaman serbest olacak? 1 Temmuz'da kına gecesi yapmak serbest olacak mı?

ABONE OL

Google News - Timeturk
16.06.2021 12:35:57
Kına gecesi yasak mı serbest mi? Kına gecesi ne zaman serbest olacak?

Kına gecesi yasak mı serbest mi? 1 Haziran itibari ile ülke genelinde kademeli normalleşmenin ikinci adımı uygulamaya geçmişti.  1 Haziran itibari ile dünya evine girmek isteyenleri ilgilendiren yeni kararlar açıklanmıştı. 1 Haziran'da nikah törenleri ve düğünler belli kurallar çerçevesinde yapılmasına karar verilmişti. Düğün öncesi kına gecesi yapmak isteyenler de Kına gecesi yapmak yasak mı sorusunu soruyor. Peki Kına gecesi yapmak serbest mi? Kına gecesi ne zaman serbest olacak? 1 Temmuz'da kına gecesi yapmak serbest olacak mı?

Korona virüs pandemisi nedeniyle birçok kişi evlilik planlarını ertelemişti. 1 Haziran'da başlayan esneme ile dünya evine girme pilanı yapanlar düğün için yeniden gün almaya başladı. Düğün öncesi kına gecesi yapmak isteyenler de Kına gecesi yasak mı? sorusuna yanıt arıyor. 1 Haziran'da düğün ve nikahlara yeniden izin çıkmıştı. Peki kına gecesi yapmak serbest mi?

Kına gecesi yasak mı serbest mi? 

İçişleri Bakanlığı 1 Haziran itibari ile geçerli oalcak kademeli normalleşmeye ilişkin yayınladığı genelgede düğün, nikah, kına ve nişanlarla ilgili de detayları paylaştı. Genelgede, düğün ve nikah törenlerinin belirli kurallarla uygulanacağı, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirildi. Yani kına gecesi ve nişan faaliyetleri bir süre daha yasak olacak. 

Kına gecesi ne zaman serbest olacak?

Kına gecelerinin ne zaman serbest olacağı meak ediliyor. Kına gecelerin 1 Temmuz'dan itibaren başlanabilecek. 

Kına_gecesi_yasak_mı_serbest_mi_Kına_gecesi_ne_zaman_serbest_olacak (2)

15 Haziran'da kurallar değişti

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran Salı günü son verileceği vurgulanan genelgede, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş