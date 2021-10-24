Kimyon maskesi cildi yaşlanmaktan koruyor

Maydanozgiller familyasından olan kimyon mutfaklarda yemeklere lezzet katmakla kalmıyor cilde de birçok fayda sağlıyor. Peki kimyon maskesi nasıl hazırlanır? Kimyon maskesinin cilde ne gibi bir faydası var? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Maydanozgiller familyasına ait kimyonun anavatanı Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'dur. Kimyon bitkisi olgunlaşınca toplanır ve tohumları kurutulur. Bu tohumların öğütülmesiyle de kimyon baharatı elde edilir. Kimyon keskin, sert ve acı bir tattadır. Et yemeklerine yakışan bu baharat mutfağın demirbaşlarındandır. Kimyon en çok İran, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Fas, Mısır, Hindistan, Suriye, Meksika ve Şili'de yetişir. Ülkemizde ise Ege ve Karadeniz Bölgesinde yetişmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucunda görüldü ki kimyon vücuda olduğu kadar cilde de faydalı. 100'e yakın kimyasal bileşeni içeriğinde bulunduran kimyon, eski Mısır ve Roma'da tıbbi bir bitki olarak kullanılmaktaydı.

Kimyonun besin değeri nedir?

Bir tatlı kaşığı kimyon 1.1 gram protein, 2.7 gram karbonhidrat ve 1.3 gram yağ, 8.4 mg sodyum, 89.4 mg potasyum, 46.55 mg kalsiyum, 63.5 (iu) A vitamini, 0.39 mg C vitamini, 3.32 emir içerir.

Kimyon bol miktarda E vitamini içerir. Bu sayede ciltte anti aging (yaşlanma karşıtı) etki oluşturur. Cildin erken yaşlanmasını bu sayede önler.

Kimyon cildin sağlıklı olmasını sağlar. Enfeksiyonlardan ve cilt bozukluklarından cildi korur. Mantarı ve bakterileri ciltten uzaklaştırır.

Sivilce, akne ve cilt döküntüsünü önleyen kimyon içerdiği bol miktarda fosfor sayesinde cilt sorunlarını ortadan kaldırır.

Kimyon cilde zarar veren toksinleri ve serbest radikallerin etkisini azaltır.

Kırışıklıklar için kimyon maskesi nasıl hazırlanır?

Kimyon maskesi için bir çay kaşığı süzme bal, limon dilimi, bir tutam nane, reyhan ya da fesleğen ve yarım çay kaşığı kimyona ve maden suyuna ihtiyacınız olacak.

Kimyonu hafifçe ıslatın. Daha sonra havan yardımıyla reyhan baharatını ezin. Balı ev ıslatılmış kimyonu içerisine ekleyin. Bu karışıma maden suyu ve bir tane buz küpü ekleyin. Karışımı 10 dakika kadar bekletin ve tüm yüzünüze sürün. 15 dakika yüzünüzde maskeyi beklettikten sonra ılık suyla durulayın ve temiz bir havlu yardımıyla cildinizi nazikçe kurulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.