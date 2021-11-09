Kimyasal ürün kullanmadan fırın temizliği mümkün

İçinde lezzetli yemekler pişirdiğimiz fırının tavanı, tabanı, yan duvarları, telleri tepsileri tahmin ettiğimizden çok daha fazla kirleniyor. Yaptığımız yemeklerin yağları ve suları fırının içerisine saçılıyor ve zaman içerisinde yanıp siyah lekeler oluşmasına neden oluyor. Fırın temizliğinde birçok insan kimyasal ürünler kullanıyor. Fakat içerisinde yemek pişirdiğimiz fırınlarda doğal ürünlerle temizlik yapmak çok daha sağlıklı. Peki doğal ürünlerle fırın nasıl temizlenir? Hangi doğal ürünler fırın temizliğinde kullanılabilir? Sizler için araştırdık...



İçerisinde yemekler pişirdiğimiz, tatlılar yaptığımız fırınlarımız zaman içerisinde çok fazla kirlenebiliyor. Fırın temizliği hem çok zahmetlidir hem de uzun vakitler alabilmektedir. Çünkü fıtın detaylı bir temizlik istemektedir. Ayrıca fırın temizliği kimyasal ürün kullanmadan gerçekleştirilmelidir. Çünkü fırın temizliğinde kimyasal ürün kullanıldığında, bu kimyasalların kalıntıları pişirilen yemeklere bulaşabilir ve dolayısıyla sağlığımıza zarar verebilir. Bu yüzden fırın temizliği çok mühim bir konudur.

Fırın temizliği için hangi doğal malzemeler gerekli?

Fırınınızı temizlerken karbonat ve beyaz sirke gibi kolay ulaşılabilir ve her evde bulunan malzemelere ihtiyacınız olacak. Ayrıca bu temizliği yaparken su, eldiven, bulaşık süngeri ve bir sprey şişesi temin etmelisiniz.

Fırın temizliği nasıl yapılmalı?

Öncelikle işe fırının içerisindeki tel rafları, tepsileri, varsa termometreyi çıkararak başlayın. Daha sonra bir çay bardağı karbonata su ekleyerek macun kıvamına getirin. Bu macunla fırını kaplayın ve on iki saat boyunca bu şekilde kalmasını sağlayın. On iki saatin sonunda karbonatlı karışımı nemli bir bulaşık süngeriyle ovarak temizleyin. Sprey şişesinin içerisine beyaz sirke koyun ve fırındaki lekeli bölgelere sirke sıkın. Sirke sayesinde karbonatın çıkaramadığı inatçı lekeleri çıkarabileceksiniz. Bulaşık süngeriyle lekeleri güzelce ovun. Silmenize rağmen karbonat kalan yerlere de sirke püskürterek buraları da temizleyin. Karbonatla sirke karıştığında köpürecek ve daha etkili hale gelecektir. Fırındaki lekelerden kurtulduktan sonra birkaç defa nemli bir bezle fırının içerisini güzelce silin ve tüm lekelerden, sirke ve karbonat kalıntılarından kurtulduğunuza emin olun.

Ayrı bir yerde fırının raflarını, telini ve tepsilerini de güzelce yıkayıp kuruttuktan sonra fırının içerisine yerleştirebilir ve tekrar fırınınızı kullanarak güzel yemekler hazırlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.