Kimliksiz filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Jaume Collet-Serra'nın yönettiği Kimliksiz film, televizyon ekranlarında sinemaseverlerle sıkça karşılaşan yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Kimliksiz filminin konusu nedir? Kimliksiz filminin oyuncuları kimlerdir? Kimliksiz filmi neredeydi? Kimliksiz filmin imdb puanı kaç?

'Kimliksiz filmi' 7 Ocak 2011'de ABD'de, 22 Nisan 2011'de Türkiye'de vizyona girdi. Başrollerini Liam Neeson ve Diane Kruger'ın paylaştığı film, aksiyon ve gerilim türündeki Kimliksiz filmi, televizyonda sinemaseverlerle en çok buluşan filmlerden biridirİşte filmin diğer ilginç noktaları...

Kimliksiz filminin konusu nedir?

Tanımlanamayan filminde Dr. Martin Harris, Berlin gezisi sırasında trafik kazası geçirir ve komaya girer. Sonunda komadan çıktığında karısının bile onu tanımadığını görür. Dr. Harris, kimliğini çalan ve onun yerini alan başka birini gördüğünde daha da şok olur. Başka bir adam olduğu iddia edildikten sonra kimliğini kanıtlamak için yola koyulur.

Oyuncuları kimdir?

• Liam Neeson

• Diane Kruger

• Frank Langella

• Sebastian Koch

• January Jones

• Aidan Quinn

• Bruno Ganz