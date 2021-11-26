Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimliklerde yeni döneme geçileceğini belirterek, e-imzaların kimlik kartına yüklenmesine bir ay içinde başlanacağını açıkladı. E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak.

İçişleri Bakanı Soylu, e-İmzaların, kimlik kartına yüklenmeye bir ay içinde başlanacağını açıkladı. Daha önce de ehliyetler yeni kimliklere yüklenmeye başlanmıştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığın 2022 yılı bütçesine ilişkin sunumunda yeni kimliklerle ilgili gelişmeyi duyurdu.

"KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Soylu, açıklamasında "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim. Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" ifadelerini kullandı.

BÜROKRASİ AZALTILACAK

E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.

E-DEVLET UYGULAMASI GENİŞLEYECEK

50 milyonu aşan kullanıcıya hizmet alanı sağlayan e-devlet uygulaması da genişleyecek. Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek.

TÜBİTAK'ın alt yapısını hazırladığı uygulamadan özel şirketler de yararlanabilecek. E-imza da güvenliğin sağlanması da çok önemli. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.

E-İMZA NEDİR?

Elektronik imza (e-imza), ıslak imza ile aynı amaca hizmet eden, tek farkı fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulan bir imza çeşididir. e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veridir.

E-İMZA ALMANIN 2 YOLU VAR

Bireysel e-imza ve kurumsal e-imza başvurusu sırasında talep edilen belgeler şöyle:

Bireysel e-imza başvurusu için gereken belgeler:

Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu

Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı

Kurumsal e-imza başvurusu için gereken belgeler:

Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu

İmza sirkülerinin bir fotokopisi

Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı

Son altı ay içinde Ticaret Sicil Memurluğu bünyesinden alınmış bir faaliyet belgesinin aslı

E-DEVLET'TEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Elektronik imza başvuruları 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.

E-İMZA NERELERDE KULLANILIR?

e-Fatura programı/ e-Arşiv fatura programı ve e-smm programı uygulamalarında

Toplu şekilde imza atmanız gereken durumlarda

Elektronik arşiv imzalamanız gerektiği durumlarda

Kurumlar arası iletişim için ihtiyaç duyulan zamanlarda

Kurum içi uygulamalarda ihtiyaç duyulması halinde

Bayilerle iletişim sırasında sipariş sürecinde

Personel ile ilgili izin, performans, fazla mesai, masraf onayı formları gibi onay gerektiren kurumsal işlemlerde

Personel hizmet sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde

Ortaklar Kurulu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gibi idari kararların imzalanması gereken haller

Banka talimatı gönderiminde

Dış ticaret ve gümrük işleri sırasında

Merkezi Kayıt kuruluşu e-Şirket uygulaması işlemlerinde

e-Devlet uygulama kullanımı

Kayıtlı Elektronik Posta sistemi kullanımında

EKAP, Sanayi Bakanlığı, UYAP gibi e-imza kullanımını zorunlu tutan kamu projelerinde

MERSİS projesine bağlı ticari sicil işlemleri sırasında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası bünyesinde

Islak imzanın gerekli kılındığı diğer alanlarda

Kaynak: haberler.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.