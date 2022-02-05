Kimlik Değiştirme / Yenileme Nasıl Yapılır, Randevu Nasıl Alınır?

Eski kimlikleri yenisi ise değiştirme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam etmektedir. Kimlik değiştirme nasıl yapılır, randevu nasıl alınır, ücreti ne kadar? Detaylar haberde...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre eski kimlikleri yenisi ile değiştirmek için son gün 31 Aralık 2023.

Kimlik değiştirme nasıl yapılır, kimlik nasıl yenilenir?

Eski nüfus cüzdanınızı değiştirmek ve yeni kimlik kartlarından almak istiyorsanız öncelikle randevu almanız gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesindeki randevu sayfası üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezi üzerinden yeni kimlik kartı için randevu alabilirsiniz. Eğer ikametgahınız sisteme kayıtlıysa Türkiye'nin herhangi bir yerinde bulunan nüfus müdürlüklerinden yeni kimliğinizi alabilirsiniz.

Kimlik kartı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Yeni kimlik kartı için aldığınız başvuru randevusuna giderken yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı ya da resmi bir geçici kimlik belgesi gibi sizin kim olduğunuzu resmi olarak gösterecek bir belge ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmelisiniz. Biyometrik fotoğrafın nasıl çekileceğini tüm fotoğrafçılar bilir. Yeni kimlik kartı için çektirdiğinizi söylemeniz yeterli.

2022 yılı kimlik değiştirme ücreti / harcı ne kadar?

2022 yılı içerisinde nüfus cüzdanınızı yeni T.C. kimlik kartı ile değiştirecekseniz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bedel 37,50 TL'dir. Eğer kimlik kartınızı kayıp nedeniyle değiştiriyorsanız ödemeniz gereken bedel 75,00 TL'dir. Nüfus müdürlüklerinde biyometrik fotoğraf çekilmez. Bu nedenle bu masrafa bir de fotoğraf parasını ekleyebilirsiniz.

Kimlik kartı değiştirme randevusu nasıl alınır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasını açın. Adım #2: T.C. Kimlik Kartı seçeneğine tıklayın.

T.C. Kimlik Kartı seçeneğine tıklayın. Adım #3: Kabul Ediyorum butonuna tıklayın.

Kabul Ediyorum butonuna tıklayın. Adım #4: Adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, telefon numaranızı ve güvenlik kodunu girin.

Adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, telefon numaranızı ve güvenlik kodunu girin. Adım #5: Devam Et butonuna tıklayın.

Devam Et butonuna tıklayın. Adım #6: İl ve ilçe seçimi yapın.

İl ve ilçe seçimi yapın. Adım #7: İleri butonuna tıklayın.

İleri butonuna tıklayın. Adım #8: Randevuyu kendinize mi, eşinize mi, çocuğunuza mı, annenize mi, babanıza mı aldığınızı seçin. İstenirse HES kodunuzu girin.

Randevuyu kendinize mi, eşinize mi, çocuğunuza mı, annenize mi, babanıza mı aldığınızı seçin. Adım #9: Randevu tarihini ve saatini belirleyin.

Randevu tarihini ve saatini belirleyin. Adım #10: Bilgilerinizi gözden geçirin ve onaylayın.

Kimlik kartı değiştirme randevusu almak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Sistem tarafından istenilen bilgileri doğru ve güncel olarak girdiğinizden emin olun. Belirlenen tarih ve saatte seçtiğiniz nüfus müdürlüğünde ya da temsilcilikte olmanız son derece önemli. Geç kalmanız durumunda yeniden randevu almanız istenecektir.

Kimlik değiştirme hakkında bilmeniz gerekenler:

Yeni kimlik randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu sayfasından ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden alınabilir.

Yerleşim yerinizin dışındaki bir nüfus müdürlüğünden kimlik değiştirebilirsiniz.

Yanınızda resmi bir kimlik belgesi ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmeyi unutmayın.

Yurt dışındaysanız dış temsilciliklerden kimlik değişimi yapabilirsiniz.

Kimlik kartınızı kaybederseniz Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayarak bildirmelisiniz.

15 yaşını tamamlamamış kişilerin kimlik başvurusu veli ya da vasi tarafından yapılır.

Kısıtlıların kimlik başvurusu veli ya da vasi tarafından yapılır.

Din, kan grubu, medeni hal yeni kimlik kartı üzerinden yazmaz ancak Kimlik Paylaşım Sistemi'nde kayıtlıdır.

Yeni kimlik kartı, anlaşmalı ülkelerde seyahat belgesi yerine geçmektedir.

Yeni kimlik kartınız gelene kadar kullanmanız için isterseniz geçici kimlik belgesi düzenlenir.

Nüfus müdürlüğüne gelemeyecek kişilerin işlemleri Gezici Kayıt Terminali tarafından gerçekleştirilir.

Yeni kimlik kartınızla birlikte verilen PIN ve PUK şifrelerini saklayın.

Kimlik değiştirme hakkındaki en güncel bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. .