Kimler oruç tutmalı? Ramazan orucu kimlere farzdır?

Oruç tutmak için ergenlik çağında olmak gerekir mi?

Oruç başta olmak üzere tüm ibadetlerin bir insana farz olabilmesi için o insanın çocukluk çağından çıkarak ergenlik çağına girmesi gerekmektedir. Ergenlik çağına ulaşmayan hiç kimse, İslam'ın kurallarından sorumlu değildir.

Ergenlik; kızlarda regl olmanın başlamasıyla, erkeklerde ise ihtilam (rüyada boşalma) ile gerçekleşir. 15 yaşını tamamlayan ve aklı başında olan her çocuk, bu halleri yaşamasa da artık ergen sayıldığı için oruç tutmakla yükümlü olur.

Akli problemleri olanlar oruç tutabilirler mi?

İslam dininde yer alan ibadetleri yerine getirebilmenin en önemli şartlarından biri de akli dengenin yerinde olmasıdır. Deliler ve çocuklar haricinde aklı başında olan herkes, İslam dinine göre oruç ibadetini yerine getirmek zorundadır.

Hasta olanlar oruç tutmak zorunda mı?

Oruç ibadeti, hasta olan ya da herhangi bir sebeple fiziksel engeli bulunan Müslümanlara farz değildir. Oruç tutmakla yükümlü olabilmek için, sağlıklı olmak ve engeli bulunmamak gerekmektedir. Bu nedenle kadınlar; regl oldukları süreçle birlikte hayız ve nifas hallerinde iken oruç tutmakla yükümlü değildir. Benzer şekilde yaşlı ve güçten düşmüş insanlar da güçleri yettiği sürece oruç tutmaktan sorumlu olurlar.