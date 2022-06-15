Kimler basın kartı alabilecek? Sarı basın kartı kimlere verilecek?

Adalet Komisyonu toplantılarında 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' görüşülürken, toplantıda 14 maddenin kabul edilmesinin ardından sosyal medya ve internet haberciliğine sarı basın kartı verilip verilmeyeceği merak ediliyordu.

Sosyal medya ile birlikte internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri de içeren basın kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda yer aldı. Komisyon, müzakereler sırasında teklifte yer alan 14 maddeyi kabul etti.

TBMM Adalet Komisyonu'ndan 14 maddeye göre internet haber siteleri bundan sonra süreli yayın kapsamına alınacak. Ayrıca, yeni düzenlemelerle birlikte 'İnternet haber sitesi', 'İletişim Başkanı', 'İletişim Başkanlığı', 'Basın Kartı Komisyonu' ve 'Medya Mensupları' görevlilerinin tanımları da değiştirilecek.

İnternet üzerinden haber yayını yapan sitelerde faaliyet gösteren iş yeri adresleri, ticari unvanlar, e-posta adresleri, iletişim bilgileri gibi kendilerine ait internet ortamlarında ana sayfa üzerinden doğrudan ulaşılabilecek bir şekilde ve "iletişim" başlığı adı altında yer alacak. Haber sitelerinde yayınlanan bir içeriğin ilk defa sunulduğu tarih ve daha sonra yapılan güncelleme tarih bilgileri her erişim sağlandığında değişme göstermeyecek bir biçimde içerik üzerinde belirtilecek.

Basın duyuruları ile birlikte yargı organların verdikleri yayın yasağı kararları ile ilgili hızlı ve etkin olarak tebliğlerin sağlanabilmesi amacı ile süreli yayınların çıkartılması anlamında kayıt altına alınarak verilen beyannameler bunda sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na değil artık Basın İlan Kurumuna teslim edilecek. Beyannamede elektronik tebligat adresi mutlaka gösterilecek.

Sosyal medya ve internet haberciliğine sarı basın kartı verilecek mi?

Basın kartı başvurularının yanı sıra nitelikleri ve türleri de belirlendi. Bu kapsamda basın kartı başvuruları bundan sonra İletişim Başkanlığı'na iletilecektir. Basın kartı resmi kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Basın kartı türleri ise şöyle belirlendi;

Göreve bağlı basın kartı: Medya kuruluşuna bağlı bir şekilde çalışan T.C. vatandaşı medya çalışanlarına ve aynı zamanda enformasyon görevlileri için verilecek olan basın kartı.

Süreli basın kartı: Görev yaptığı yer Türkiye sınırları içinde olan yabancı medya çalışanlarına verilen basın kartı,

Geçici basın kartı: Görev yaptığı yer Türkiye sınırları içinde olan ve geçici olarak haber yapma amaçlı Türkiye'ye gelen yabancı medya çalışanlarına verilen basın kartı,

Serbest basın kartı: Geçici olarak çalışmayan ya da yurt dışında serbest olarak gazetecilik yapan medya çalışanlarına verilen basın kartı,

Sürekli basın kartı: En az 18 yıl basın alanında meslek hizmeti olan medya çalışanları ile enformasyon görevinde olan medya mensuplarına ömür boyu geçerli olacak şekilde verilen basın katı. .