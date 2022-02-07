Kim milyoner olmak ister’ in soruları nasıl hazırlanıyor?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması TV ekranlarının en sevilen programlarından biridir. Yarışmada, yarışçılara birçok soru sorulmakta. Bu soruların nasıl hazırlandığı birçok kişinin merak ettiği konular arasındadır. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının soruları kim tarafından ve nasıl hazırlanıyor?

ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması ilginç sorular ve hayat hikayeleriyle toplumda ilgi görüyor. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sorularını hazırlayan ekibin kimlikleri ve soruların nasıl hazırlandığı birçok insanın merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sorularını kim tarafından ve nasıl hazırlanıyor?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sorularını hazırlayan ekibin kimlikleri büyük bir titizlikle gizlendiği biliniyor. Soru ekibinin içinde yer alan kişilerin birbirlerini tanımaması için kod sistemi geliştirilmiş. Kod sistemiyle soru hazırlayan editörler, birbirlerinin isimlerini ve yüzlerini görmeden, soruları yayına hazır hale getiriyorlar. Yarışmanın soruları, adeta bir kozmik oda ciddiyetiyle korunuyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yapımcısı Mehmet Çam, yarışma sorularının kimler tarafından yapıldığı ile ilgili konuştu. Çam, "İsimleri gizli bir ekip var, alanında uzman, işlerini çok iyi bilen, kalabalık bir soru ekibimiz var. Ama hiçbir yerde ismi geçmez, hiçbir yerden ulaşılamaz ve sadece sözleşmeleri vardır ve gizlidir. Soruların kaderini belirleyen yer ise doğrulama aşamasıdır. Doğrulama ekibimiz var. Farklı farklı alanlarda çalışan insanlar. Eğer doğrulama işlemini yapmadan bir soru geçmezse o soru ekranlarda yer alamaz." açıklamalarında bulundu.











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