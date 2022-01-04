Kilomuzu koruyabilmek için...

Yeterli ve dengeli beslenerek sağlıklı kilo kaybı sağlayıp ideal kilonuza ulaştınız. Peki bu kiloyu nasıl koruyacaksınız? Dört önemli maddeye dikkat ederek kilonuzu koruyabilirsiniz. Peki bu dört önemli maddde nedir? Gelin birlikte bakalım...



Büyük uğraşlar verdiniz, yeterli ve dengeli beslendiniz, spor yaptınız ve ideal kilonuza ulaştınız. Sağlıklı bir yaşam sürebilmeye devam edebilmek için kötü beslenme alışkanlıklarınıza ve yaşam tarzınıza geri dönmemeniz gerekir. Büyük uğraşlar sonucu ulaştığınız ideal kiloyu uzun vadede korumalısınız. Bunun için bazı şeylere dikkat etmeniz gerekir.

Dengeleme - Kilo koruma döneminde dengeleme çok önemlidir. Bu süreçte yapabileceğiniz en önemli hatalardan biri ''battı balık yan gider'' düşüncesine sahip olmaktır. Bir öğünde veya bir günde kaçırdığınızda ertesi öğünü veya günü hafif geçirerek denge sağlayabilirsiniz. Öğle yemeğinde canınız pizza yemek istiyorsa pizzanızı yiyin ve akşam yemeğinizi sebze yemeği ve yoğurt gibi hafif bir alternatifle geçiştirin. Bu şekilde dengeleme yoluna gittiğinizde kilonuzu uzun yıllar koruyabilirsiniz.

Porsiyon kontrolü sağlamak - Sağlıklı veya düşük kalorili bir yiyecek dahi olsa porsiyon kontrolü sağlamadığınız sürece tartıda istemediğiniz sayıları görebilirsiniz. Tatlı yiyeceksiniz arkadaşınızla bölüşmeyi tercih edebilirsiniz. Büyük bir tabak dolusu makarna yemek yerine tabağın bir kısmını yoğurt ve salataya ayırabilirsiniz. Küçük tabak-çatal kullanmak, yemeğinizi tabağınıza kendiniz koymanız ve yavaş yemek gibi küçük değişiklikler porsiyon kontrolünü daha kolay bir hale getirececktir.

Tüketim sıklığı - Sevdiğiniz fakat yüksek kalori, yağ veya şeker içeriğine sahip besinleri tüketim sıklığınıza dikkat etmeniz gerekir. Beslenme düzeninizi gözden geçirdiğinizde bu besinleri sık sık tükettiğinizi fark ediyorsanız, tüketim sıklığını azaltmalı ve yerine sağlıklı alternatifleri koymalısınız. Bu sayede kilo kontrolünüzü kolay bir hale getirebilirsiniz.

Yeterli uyku uyuma - Her gece en az yedi saat uyuyarak iştah kontrolünüzü kolay bir hale getirebilir ve kilonuzu kontrol altına alabilirsiniz. Uykusuz kaldığınızda, vücutta iştahı bastırmak için çalışan leptin hormonu daha az miktarda, açlık sinyallerini artıran ghrelin hormonu ise daha fazla miktarda salgılanmaktadır. Bu da uzun vadede iştah kontrolünü kaybederek eski kilonuza geri dönmenize sebep olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.