Kilo vermeyi sağlayan detoks içecekleri nasıl hazırlanır?

Detoks vücutta oluşan radikal maddelerin nötrlenmesi ve vücuttan atılması için gerçekleşmesi için yapılır. Peki detoks suyu nasıl hazırlanır? Gelin birlikte öğrenelim...



Detoks vücutta oluşan radikal maddelerin nötrlenmesini ve vücuttan atılmasını sağlar. Vücudumuz radikal madde ve toksin üretir. Daha sonra bu maddeleri etkisiz hale getirerek kendinden uzaklaştırır. Günümüzde çevresel kirlilik, kötü beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam arttı. Bu yüzden toksinlerden arınma fikri daha önemli bir hale gelmeye başladı. Nedensiz oluşan baş ağrıları, halsizlik, kötü hissetmek, solgun ve bozuk cilt, sindirim sistemi bozuklukları, uyku düzensizlikleri gibi birçok problemi ortadan kaldırmak veya hafifletmek için siz de detoks yapmayı deneyebilirsiniz.

Salatalık, limon ve nane detoksu nasıl hazırlanır?

Salatalık, limon ve nane detoksu için üç yüz ml. su, bir tane salatalık, bir tane limon ve on tane nane yaprağına ihtiyacınız olacak. Salatalığı ve limonu küp küp keserek suyun içerisine atın. On tane nane yaprağını yıkayın ve hazırladığınız karışımın içerisine ilave edin. Bir gece boyunca buzdolabında bekletin. Ertesi gün bu karışımı isterseniz tek seferde isterseniz de aralıklarla tüketin.

Limon detoksu nasıl hazırlanır?

Limon detoksu için bir sürahi suyun içerisine limon dilimleri ilave edin ve bir gün boyunca dolapta bekletin. Ertesi gün bu suyu tüketin.

Matcha çayı nasıl hazırlanır?

Bu çay kansere karşı korur, antioksidan görevi görür ve vücuttaki fazla yağları yakmaya yardımcı olur. Matcha çayı için iki gram Matcha çayı, bir fincan su ve bir kaseye ihtiyacınız olacak. Matcha çayını karıştıracağınız kaseyi sıcak su ile ısıtın. İki gram çayı kaseye koyun ve üzerine bir fincan sıcak su ilave edin. Matcha çayı karıştırmak için hazırlanan bamboo whisk'i kullanarak soldan sağa karıştırın. Tamamen karışınca tüketebilirsiniz.

Zencefil çayı nasıl hazırlanır?

Zencefil yenildiğinde ve içildiliğinde vücut ısısını artırıp terlemeui sağlar. Çünkü yağ yakma özelliği vardır. Zencefil çayı için yaklaşık yirmi gram taze zencefil ve su bardağı suya ihtiyacınız olacak. Zencefillerin kabuklarını soyun ve ince ince dilimleyin. Daha sonra kaynayan bir bardak suyun içerisine ilave edin. On dakika demlenmesini sağlayın ve afiyetle için.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.