Kilo vermeye yardımcı detoks tarifi

Detoks vücutta oluşan radikal maddelerin nötrlenmesi ve vücuttan atılması için gerçekleşen işlemdir. Kilo verdiren detoks nasıl hazırlanır? Sindirimi hızlandıran detoks nasıl hazırlanır? Enerji veren detoks nasıl hazırlanır? Cildi arındıran detoks nasıl hazırlanır? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz...



Detoks vücutta oluşan radikal maddelerin nötrlenmesi ve vücuttan atılması için gerçekleşen işleme verilen addır. Vücudumuz radikal madde ve toksin üretir. Daha sonra bu maddeleri etkisiz hale getirerek kendinden uzaklaştırır.

Günümüzde çevresel kirlilik, kötü beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam çok daha fazla arttı. Bu yüzden toksinlerden arınma fikri daha önemli bir hale gelmeye başladı. Sebepsiz oluşan baş ağrıları, halsizlik, kendini kötü hissetmek, solgun ve bozuk cilt, sindirim sistemi bozuklukları, uyku düzensizlikleri gibi birçok sorunu ortadan kaldırmak veya hafifletmek için detoks yapılabilir.

Sindirimi hızlandıran detoks nasıl hazırlanır?



Sindirimi hızlandırmak için salatalık, maydanoz, ıspanak, marul, limon ve zencefilden yardım alabilirsiniz. Tat katmak için portakal veya armut da kullanabilirsiniz. Gün içerisinde yaşadığınız sindirim sorununu detoks uygulayarak önleyebilirsiniz. Ayrıca dolaşım sistemini de aktif olarak çalıştıran bu detoks vücudunuzun direnç ve bağışıklık kazanmasını da sağlayarak sizi hastalıklardan korur.

Kilo vermeye yardımcı olan detoks nasıl hazırlanır?

Kilo vermeye yardımcı bir şeyler arıyorsanız kırmızı biber, ananas, havuç ve elmadan yardım alabilirsiniz.

Enerji veren detoks nasıl hazırlanır?

Gün içerisinde ihtiyacınız olan enerjiyi havuç, greyfurt, zerdeçal veya zencefil sayesinde alabilirsiniz. İsterseniz portakal da ekleyebilirsiniz. Bu detoks sayesinde vücudunuzu hastalıklardan da koruyacaksınız.

Ağrı kesici özellikli detoks nasıl hazırlanır?

Ağrı yaşıyorsanız kırmızı üzüm, havuç, beyaz lahana detoksu hazırlayabilirsiniz. Bu detoks sayesinde mide, karın ya da baş ağrılarından kurtulabilir veya hafifletebilirsiniz.

Cildi arındıran detoks nasıl hazırlanır?

Cildinizi siyah noktalardan ve sivilcelerden arındırmak için salatalık, armut ve kakuleden oluşan bir detoks suyu hazırlayarak tüketebilirsiniz.

Kasları güçlendiren detoks nasıl hazırlanır?

Spor yapıyorsanız ya da fiziksel aktiviteniz çoksa ıspanak, maydanoz, badem, salatalık ve kırmızı elmayı bir araya getirerek hazırlayacağınız detoks suyu sayesinde kaslarınıza gereken gücü kazandırabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.