Kilo vermek isteyenler en çok bunları tüketmeli

Sağlıklı ve ince bir vücuda sahip olmak istiyorsanız tercihlerinizi her zaman sağlıklı besinlerden yana kullanmalısınız. Ayrıca bazı besinlerin de daha hızlı kilo vermenize destek olacağını unutmamalısınız. Peki hangi besinler hızlı zayıflamaya yardım ediyor? Sizler için diyet yaparken tüketmeniz gereken besinleri derledik...



Doğru besinleri tükettiğinizde daha kolay zayıflayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bazı besinler içerikleri sayesinde yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermenizi kolaylaştırır. Bu besinler sayesinde vücudunuz için sağlıksız olan şok diyetleri yapmanız gerekmez. Hem sağlıklı beslenirsiniz hem de vücudunuza gerekli miktarda gıda vermiş olursunuz.

Hangi besinler diyette özellikle tüketilmeli?

Süt, yoğurt, kefir protein bakımından çok zengindir. Bu sayede de kilo vermeye yardımcı olur. Yoğurt kalsiyum içeriğiyle yağ yakımını hızlandırır ve ödem atmanıza da yardım eder.

Mevsiminde yenen taze meyveler bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, vücudunuzu hastalıklardan koruyacak, zindelik ve enerji verecek ve de metabolizmanızı hızlandıracaktır. Fakat iki yumruğunuzdan büyük olmayan meyveleri seçmenizde fayda vardır.

Et, balık, tavuk diyet listelerinin vazgeçilmezidir. Protein içerikleri sayesinde kilo vermenizi sağlarlar.

Çiğ sebze ve salatalar uzun süreli tokluk hissetmenize fayda sağlar. Ayrıca metabolizmanızı da hızlandırır. Bu sayede kilo verirken çok fazla zorlanmazsınız.

Diyet yaparken ekmek tüketimine dikkat etmeli, günde 2-3 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği yemelisiniz. Bundan fazla miktarda yerseniz size kilo olarak geri dönecektir.

Yemek yaparken sebzeleri çok fazla pişirmemelisiniz. Fazla pişen sebzelerde vitamin kaybı olacaktır. Ayrıca günde en az 1 avuç sebze tüketmeniz gerektiğini de unutmayın.

Günlük ideal su tüketimi kişinin kilosuna göre hesaplanır. Fakat günlük su tüketiminizin 2 litrenin altında olmamasına dikkat etmelisiniz. Su, hem vücudunuzu toksinlerden arındıracak hem tokluk sağlayacak hem de vücudunuzun ödem tutmasını önleyecektir.

Diyet esnasında çay ve kahve tüketiminde de dikkatli olunması gerekiyor. Günlük çay tüketimi 4 bardağı, kahve tüketimi ise 2 fincanı geçmemelidir. Ayrıca bu içecekleri şekersiz olarak tüketmeniz gerekir.

Ayrıca unutmamalısınız! Diyet yaparken izin verilen besinleri dahi ölçülü tüketmeniz gerekir. Abartmadan yediğiniz takdirde sağlıklı bir şekilde fazla kilolarınızın yavaş yavaş gittiğini göreceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.