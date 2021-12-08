Kilo vermek isterken bu hatalara düşmeyin

Fazla kilolar sağlığımıza birçok zarar veriyor. Bu kilolardan kurtulmak istiyorsanız kilo verme aşamasına düşmemeniz gereken bazı hatalar var. Gelin bu hataları birlikte öğrenelim...



Fazla kilolar hepimizin ortak derdi. Ülkece yemek yemeyi seviyoruz. Birbirinden lezzetli yemeklere sahibiz. Doğal olarak kilo problemi yakamızı hiç bırakmıyor. Fakat fazla kilolar sağlığımızı oldukça olumsuz etkiliyor. Bu yüzden onlardan kurtulmamız gerekiyor, ancak hatalara düşmeden...

Kilo verirken hangi hatalara düşmemek gerekir?

Kilo verme esnasında sadece su tüketmek doğru olur mu?

Su sağlıklı beslenmenin bir parçasıdır. Sü tüketimi kalsiyum ve klor başta olmak üzere vücudumuza sodyum, flor, potasyum gibi yararlı mineralleri almamızı sağlar. Fakat kilo verme sırasında insan vücudu karbonhidrat, protein ve temel vitaminlere de ihtiyaç duyar. Özellikle spor yaparken bu besin öğelerinin vücudumuz için önemi çok büyüktür. Su protein, karbonhidrat ve temel vitaminleri içermediği için kilo vermede tek başına bir etkisi olmayacaktır.

Akşam 7'den sonra bir şey yememek doğru mu?

Uzmanlar sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo kaybetmek yemeğin ne zaman yenildiğinden çok, gün içerisinde ne kadar yemek yendiği ve ne kadar fiziksel aktivite yapıldığının önemli olduğunu söylüyor.

Öğle yemeği yemezsek daha kolay kilo verebilir miyiz?

Sağlıklı ve kalıcı olacak şekilde kilo kaybetmek için sabah, öğle ve akşam öğünlerinin düzenli ve dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Bu şekilde vücudunuzu kontrol altına alabilir ve daha sık acıkmanın önüne geçebilirsiniz.

Sigara bırakılınca daha çok kilo mu alınır?

Yapılan araştırma ve çalışmalar sigara içerisinde bulunan nikotinin metabolizmayı çok ama çok az artırdığı ve bırakıldığında da hızlı bir şekilde kilo alımına sebep olmadığını gösteriyor.

Az uyumak daha çok kilo vermeye yardımcı olur mu?

Uyunan uyku süresi kısalınca toksik çevreye maruz kalma oranı ve psikolojik stres artar. Bu yüzden az uyuyan insanlar sürekli bir atıştırma ihtiyacı hisseder. İnsan vücudunun gün içerisinde 5 ile 8 saat arasında uyuması gerekir. Aynı zamanda düzenli uyku gece yarısından sonra yemek yeme alışkanlığının da önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.