Kilo verirken bu hatalar yapılıyor

Birçok insan kilo verirken hızlı sonuç almak için sağlığını tehlikeye atacak diyetlere ve uygulamalara yöneliyor. Peki insanlar kilo verirken en çok hangi yanlışları yapıyor? Gelin birlikte bakalım...



Hayatının bir döneminde birçok insan diyet yapar. Hızlı sonuçlar alabilmek, çabucak fazla kilolarımızdan kurtulabilmek için bir başkasından duyduğumuz uygulamalara, diyetlere yönelebiliyoruz. Hatta bu uygulamalar sonucunda kilo da verebiliyoruz. Fakat genellikte yanlış uygulamalar yüzünden verilen kilolar hızlıca geri alınıyor. Kilo verebilmek adına vücudumuzu gereğinden fazla aç bırakıyor, sağlığımızdan olabiliyoruz. Bunların önüne geçebilmek için, fazla kilosundan şikayetçi olan insanların bir uzman eşliğinde hazırlanan diyet listesiyle zayıflaması gerekiyor.

Diyet yaparken yapılan hatalar neler?

Çevre tarafından görülen kilo baskısıyla kilo vermeye karar vermek yanlıştır. Kişi çevresi istiyor diye değil gerçekten kilo vermek istemelidir. Kişi kendine inanmalı, sağlıklı bir bedene sahip olmak istemeli ve bunun sonucunda bir uzmana başvurup kilo verme serüvenine başlamalıdır.

Kilo vermek için ilk olarak vücudumuzun son durumunu öğrenmek için bir endokrinolog veya dahiliye uzmanı tarafından uygun tahlillerin yapılması gerekir. Bu tahlillerin sonucuna bakılarak bir diyetisyen eşliğinde kişiye uygun hazırlanan beslenme programıyla kilo vermeye başlanmalıdır. Bir uzman kontrolünde kilo vermek çok daha başarılı bir sonuca ulaşmayı sağlar. Kişinin uzmana başvurmadan kilo vermesi genellikle zordur. Çevreden duyulan diyetlerle yapılan kilo verme çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanır. Başarıyla sonuçlansa bile orantısız kilo kaybı yüzünden vücutta sarkmalar görülebilir ayrıca kişi sağlığından da olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü ideal kilo kaybının ayda 2 ila 4 kg aralığında olması gerektiğini söylüyor. Fakat birçok diyet listesi kısa sürelerde çok fazla kilo kaybı vaatleri veriyor. Seneler içerisinde alınan kilolardan kısa sürede kurtulmak gerçekçi değildir. Ayrıca hızlıca verilen kilolar vücutta sağlık kaybına da neden olur. Bu yüzden öncelikle vücudun sağlığı ön planda tutulmalı ve gerçekçi hedefler konularak kilo vermeye çalışılmalıdır.

Yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki ideal günlük uyku süresi 7-8 saat olmalı. Bu saatten daha az veya daha çok uyumak vücutta kilo artışına sebep oluyor. 7 saatten az uyuyan kişilerde bazı hormonların yapımında sıkıntılar oluşuyor. 7 saatten fazla uyuyan kişilerde ise metabolizma hızı yavaşlıyor ve vücut kilo alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.